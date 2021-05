Festivalsommaren – så här blir den

Östersjöfestivalen i Karlshamns ställs in för andra året i rad.

Malmöfestivalen meddelade den 17 maj att festivalen ställs in och därmed blir det inte heller i år någon gigantisk kräftskiva på Stortorget.

Sommaren 2020 ställde många festivaler in helt på grund av coronapandemin. I år planerar ett större antal festivaler att köra, men under coronaanpassade former. Men på grund av det osäkra läget är det fortfarande mycket som är oklart.

– Vi hoppas på en sak och planerar för en annan, säger Thomas Lantz, ordförande i Ystad Jazzfestival.