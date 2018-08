1. VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE LOKALA VALFRÅGAN

– Det är tryggheten och välfärden. Du ska vara trygg med att äldreomsorgen och skolan finns där när du behöver den. Vi vill även skapa en mer likvärdig och jämlik skola i Halmstad och framför allt vill vi ta tag i den bristfälliga skolplaneringen vi haft i kommunen de senaste åren. Barn och elever ska slippa skjutsas runt till provisoriska lokaler. Vi ska ersätta dem med riktiga skollokaler och förskolor.

2. VAD ÄR DU MEST NÖJD MED KONTRA MISSNÖJD MED FRÅN DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN?

– I dagsläget är vi ju i opposition i Halmstad, men något jag ändå är nöjd med är en motion jag och en partivän lagt som vi faktiskt har fått igenom om är att vi snart kan erbjuda gratis kläder för utomhusbruk för förskolepersonal. Mindre nöjd är jag med skolplaneringen och att inte mer gjorts mot de ökande klyftorna i kommunen.

3. VARFÖR KOMMER DET GÅ BRA FÖR DITT PARTI I KOMMUNVALET?

– Jag tror att det kommer att gå bra för att vi har en tydlig agenda om vad vi vill göra framåt. Dessutom upplever jag i samtal med väljare att många önskar och vill se en förändring. Nu har vi haft tolv år med moderatlett styre i Halmstad kommun. Och många känner nog "Not more of the same".

4. I ÅR FIRAR KVÄLLSPOSTEN 70 ÅR. VAD HAR DU FÖR RELATION TILL KVP?

– Jag får erkänna att jag inte läser den varje dag. Jag brukar kolla ibland på nätet. Och sen händer det ibland när jag åker tåg att jag köper Kvällsposten.