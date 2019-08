Rysk övning pågår i Östersjön – Jas-plan lyfte för inspektion

Många boende runt Kallinge har under de senaste två nätterna blivit väckta mitt i natten av ljudet från två Jas-plan som lyft från Blekinge flygflottilj.

Enligt försvaret handlar det om att planen inspekterade en militärövning på internationellt vatten och luftrum.

Just nu pågår en stor rysk övning i Östersjön som inleddes med en stor militärparad i S:t Petersburg under överinseende av president Putin.