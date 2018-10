Rymling dömd till fängelse för våldtäkt i massagesalong

Kvinnan var ensam i massagesalongen när det ringde på dörren i maj för tre år sedan. 26-åringen bad om att få oljemassage. Men ville också ha sex med kvinnan.

När hon vägrade försökte han bakbinda henne men misslyckades. Hon såg då att han hade en kniv.

Vid ett tillfälle visade 26-åringen med sina fingrar att han tidigare dödat fem personer. Han drog även med kniven framför sin egen hals som tecken på att han skulle döda henne, enligt kvinnan.

Flydde ut från salongen

Han tvingade henne sedan till sex. Men kort efteråt plingade det på nytt dörren. Det var en ny kund. Mannen försökte då låsa in henne på toaletten. I stället uppmanade hon honom att gå därifrån.

– You can go, you can go, ska hon ha sagt till honom.

Då rusade han ut från lokalen. Sedan dess har han varit på rymmen.

Två år efter våldtäkten i Malmö ansökte han asyl hos Migrationsverket.

Efter att hon kallat på polis kunde kriminaltekniker säkra DNA från mannen. Men polisen fick ingen träff på 26-åringens DNA. I augusti i år när 26-åringen greps i Göteborgs hamn tog polis salivprov på honom, och då blev det träff.

Greps i en Volvo

26-åringen greps i en Volvo i Göteborgs hamn. Den skulle skeppas till Nordamerika. 26-åringens plan var att tillsammans med tre andra män försöka komma dit gömda i bilar.

Åklagare i Malmö begärde honom häktad och i dag kom domen. Under rättegången nekade 26-åringen till att ha varit i massagesalongen. Hans sperma visar på något annat.

26-åringen döms också för olaga hot, misshandel och försök till olaga frihetsberövande samt till utvisning.