Rune och Elsie blev beskjutna – i sovrummet

Det var en ljum sommarkväll. Rune Persson och hans hustru Elsie hade varit ute på sin kvällsrunda vid Bellevuegården i Malmö. Väl inne satte de sig för att fika framför tv:n innan de gjorde sig ordning för sänggång strax efter klockan 23.

– Elsie gick på toaletten och jag gick in för att dra för gardinerna så det blir mörkt i sovrummet. Precis när jag skulle dra för tyget kommer tre smällar och tre skott far in genom fönstret.

Kulhålen är kvar i gardinerna i Rune och Elsies sovrum. Foto: JENS CHRISTIAN

Skotten ven ungefär en decimeter från Rune, tre kulor en bit ovanför hans midja. Kulorna fortsatte in i väggen på andra sidan. Rune föll bakåt och landade på sängen. Elise kom skrikande in i sovrummet innan hon rasade ihop på golvet.

– Hon föll ihop helt och hållet och jag kunde inte få liv i henne.

”Det värsta jag varit med om i hela mitt liv”

Elsie och Rune har bott i lägenheten på Delsjövägen i 45 år och varit gifta i 60 år. De träffades för första gången redan i andra klass. För Rune var det en chock att se livskamraten så illa däran.

– Det såg hemskt ut att se henne liggande där. Hon såg ut som hon sov, men rörde lite på huvudet , säger Rune och hans röst bryts.

Rune tänkte att han snabbt måste få tag i polis och ambulans. Men han var så skärrad att han slog fel nummer.

– Jag ringde min dotter som fick hjälpa mig. Sedan kom polisen omgående.

Elsie fick åka ambulans till Lunds sjukhus, medan Rune blev ensam kvar med poliserna som stannade halva natten för teknisk undersökning.

– Det var en väldigt jobbig tisdagskväll för mig. Detta är det värsta jag varit med om i hela mitt liv.

Trots chocken menar Rune Persson att han vill stanna kvar i området. Foto: JENS CHRISTIAN

Tre våldsdåd på kort tid

Två veckor innan Rune blev beskjuten i sitt sovrum stod Elsie tvättade fönster i samma rum. Rune satt på balkongen och fikade.

– Då kom en svartklädd kille körande på ett tvåhjuligt motorfordon in i entrén nedanför mig och slängde in en grej. Sedan försvann han och sedan small det bara till. Det kom massa rök precis nedanför mig.

Förra veckan var det skottlossning vid andra sidan huset och ett fjortontal poliser med hund cirkulerade i området.

– Så det har hänt kollosalt mycket här på sista tiden.

Trots att den senaste tidens våldsdåd vill Rune inte flytta. Men hans barn gör allt för att deras föräldrar ska byta område.

Rune Persson vill inte flytta från området trots den senaste tidens brott. Foto: JENS CHRISTIAN

– De säger: Pappa, du måste flytta. Men jag svarar att det bestämmer inte ni, det gör jag själv. Jag hade inte bott här i 45 år om jag inte hade trivts här.

– Min fru får komma hem först från sjukhuset innan vi kan prata om vi skulle flytta.

Under den kommande veckan kommer polisens husbil vara på plats på Bellevuegården och Delsjövägen. Det är ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på grund av det upprepade våldsdåden i området.

Polisen ökar sin närvaro i området. Victor Eriksson är gruppchef för områdespolisen i Västra Malmö. Foto: JENS CHRISTIAN

– Vi finns här om boende har frågor, men vi finns även här om människor har information om de aktuella händelserna. Förutom husbilen har vi även höjt den polisära närvaron, säger Victor Eriksson, gruppchef för områdespolisen i Västra Malmö.

Polisen tror att skotten mot Rune och Elsies lägenhet var riktade mot någon annan.

– Det finns ingen hotbild mot dem utan det finns snarare andra personer i fastigheten som det finns en hotbild mot, säger Erik Åberg, biträdande lokalpolisområdeschef söder i Malmö.

Sedan tidigare pågår en allvarlig konflikt mellan utpekade kriminella i Malmö. Erik Åberg vill understryka att polisen arbetar intensivt mot dessa grupperingar.

– Givetvis leder detta till oro och det ska vi ha respekt och förståelse för.

