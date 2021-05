Roskildefestivalen ställs in för andra året i rad.

Under tisdagen kom beskedet som många Roskildefestivalbesökare fruktat.

– Det gör oss förtvivlade att vi inte kan samlas på vår festival och bidra till återbyggnaden av den gemenskap som coronakrisen har slagit sönder för så många”, säger festivalledningen i ett uttalande.

Alla som har biljett kan använda den 2022, men det går också att återlämna den och få pengarna tillbaka. Men festivalledningen hoppas att det är få som väljer det alternativet.

– Det är en ovärderlig hjälp för oss om så många som möjligt väljer att behålla era biljetter, på det sättet hjälper ni oss genom de här väldigt tuffa tiderna.

Hoppas på 2022

Nu siktar festivalen mot nästa sommar i stället.

– Vi kan knappt tänka oss hur fantastiskt det kommer vara öppna upp festivalen igen och att mötas igen efter en så lång och sorglig frånvaro. Vi ses 2022!

Flera festivaler har ställts in i Danmark på grund av coronakrisen. Bland annat Copenhell, Heartland, Thy Rock, Northside och Tinderbox.

Här i Sverige togs redan i april beslutet om att jättefestivalen Sweden Rock ställs in. Under måndagen kom beskedet att även Way out west ställs in.

TV: Fler nyheter om corona