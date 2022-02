Rökbomb inkastad i idrottshall

En idrottshall i Örkelljunga utrymdes under onsdagskvällen efter att ett föremål kastades in i lokalen.

SOS Alarm hade fått in ett larm om en ”rökbomb” som hade kastats in i idrottshallen under pågående volleybollträning.

Räddningstjänst, polis och ambulansvård skickades till platsen.

– Om jag ska döma hur räddningstjänsten lät när de kom till platsen så verkade allt vara ganska lugnt, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson vid polisregion Syd vid 20.15-tiden.

”Airbomb eller banger”

Vid 20.40-tiden meddelade räddningstjänsten Skåne Nordväst att de nu har lämnat idrottshallen.

– Vi larmades dit efter att interna brandlarmet hade gått och man såg lite rök i korridoren utanför idrottshallen. På vägen ut upptäckte man att det var någon form av airbomb eller banger som hade slängts in innanför entrén, detonerat och orsakat lite rök, säger Tobias Aldgård på räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Ingen har skadats i samband med händelsen.