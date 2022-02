De senaste dagarna har det vädret bjudit på både blåst och regn – något som kommer fortsätta från och till under hela helgen.

– På fredagen börjar det ganska lugnt med uppehåll innan det övergår till varierad molnighet. Delvis klart och delvis mulet väder. Under eftermiddagen tätnar molnen ytterligare och ett moln med regn spridet sig, som ganska snabbt övergår till blötsnö, säger Per Holmberg, meteorolog på Storm.

Det är först under natten till lördag som blåsten drar in ordentligt.

– Under natten tilltar en sydvästlig vind och så kan det vara riktigt blåsiga stormbyar. Samtidigt är det kallare blåst och då blir det risk för att regnet övergår till blötsnö, säger Holmberg.

Vinden drar in västerifrån och sveper sedan in över hela Sydsverige.

Per Holmberg, meteorolog på Storm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Efter regn kommer solsken

Under lördagen avtar vinden och temperaturen sjunker allt mer in mot söndagen.

– Under söndagen kan det bli lite minusgrader på morgonen innan nästa nederbördsområde som drar in mot måndagen. Natten mot måndag blir nästan som en repris på natten till lördags, säger Per Holmberg och fortsätter:

– Väldigt blåsigt med västliga vindar. Det väntat komma mycket blötsnö men det är osäkert hur mycket som lägger sig på marken.

Men efter regn kommer solsken – även under en allmänt grå vecka i februari.

– På tisdag så kan det till och med vara minusgrader mitt på dagen med ganska soligt väder, innan nästa nederbördsområde kommer in senare i veckan, säger meteorologen Per Holmberg.

