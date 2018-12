Efter ett inbrott beslutade Johnny Andersson, 65, från Kristianstad, att gömma sina 12 000 kronor. Dock gömde Johnny kontanterna så pass bra att han glömde bort var kontanterna fanns någonstans.

– Jag blev bestulen på julafton för ett antal år sedan, efter det ville jag gömma mina pengar så bra som möjligt. Jag tänkte att det var bra att lägga sedlarna i en plastpåse, som jag la bland resten av kassarna – och glömde bort pengarna. När jag sedan skulle städa vid ett tillfälle började jag plocka bland påsarna, plötsligt fiskade jag upp den bortglömda kassen med 12 000 kronor i, säger han.

När Johnny Andersson hittade kontanterna insåg han att pengarna hade blivit ogiltiga. I januari 2018 skickade han in sedlarna till Sveriges riksbank, för att växla in pengarna till aktuella kontanter.

– De sa att pengarna skulle skickas in för bedömning. För att de överhuvudtaget skulle ta emot mina kontanter behövde jag skriva på ett papper, vilket gav dem rätt att beslagta pengarna ifall kontanterna inte skulle gå att växla.

”Jag är helt utelämnad till dem”

När Riksbanken hade tagit emot de 12 000 kronorna fick Johnny ett tråkigt besked – pengarna gick inte att byta mot nya.

– Jag har tjänat pengarna genom min enskilda firma, som grossist. Riksbanken menar att pengar som kommer från kontanthantering inte godkänns för inlösning. Detta nämns i en paragraf från 1 juni 2017 – Riksbanken visste alltså redan om det här när jag skickade in pengarna.

Johnny Andersson upplever att Riksbanken har lurat honom och han vill ha tillbaka sina pengar. Han har överklagat beslutet vid ett flertal instanser, snart ska ärendet upp i förvaltningsdomstolen, enligt Johnny.

– För mig känns det här som stöld, det känns fruktansvärt. Jag är helt utelämnad till dem, hur kan de kräva att jag ska skicka in kontanterna om de redan innan vet att de kommer beslagta dem?

Tomas Lundberg, presschef på Sveriges riksbank. Foto: Sveriges riksbank

Finns regler som tillämpas

Sveriges riksbank kan inte uttala sig om enskilda ärenden, men menar att äldre, ogiltiga sedlar i regel ska gå att lösa in.

– Rent generellt kan man säga att ogiltiga sedlar alltid kan skickas in till Riksbanken. Det kommer man kunna göra för all framtid. Men sedan finns det regler som vi tillämpar, som omgärdar det här. Det är omöjligt för mig att veta vad som har hänt i just det här enskilda ärendet, säger Tomas Lundberg, presschef på Sveriges riksbank.