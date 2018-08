Skadegörelsen och försöket till djurplågeri upptäcktes under onsdagskvällen när Per Wildenstam skulle rida.

Någon eller några hade kastat in tio glasflaskor som landat på ridbanan.

– Vi har ett ridhus som vetter mot en lokalgata, där har vi två sota portar som står öppna under sommaren på grund av värmen. Sen har vi vikdörrar som är två meter höga och stängda. Någon har alltså kastat in tio glasflaskor över dörrarna, säger Per Wildenstam, ordförande Skanör Falsterbo ridklubb.

– Väldigt olyckligt att någon medvetet försökt skada djuren.

Kunde behöva avliva

Per Wildenstams dotter upptäckte det krossade glaset innan någon hann rida över glaset.

– Ingen var där inne när flaskorna kastades, och ingen såg när det hände. Som tur var upptäckte dottern det när hon skulle rida och såg att det låg krossat glas, säger Per Wildenstam.

Hade en häst ridit över glaset hade det kunnat sluta mycket illa.

– Hästen skulle ha skurit sönder hovarna och fått skärsår. Det skulle då inte gå att rädda hästen, såvitt jag vet, och vi hade antagligen tvingats avliva hästen, säger Per Wildenstam.

Filippa Wildenstam upptäckte glasen när hon skulle rida. Foto: Privat

Många barn i stallet

Ridklubben har 40 hästar på anläggningen, de har även flera barn och flera ridskolor på klubben.

Mellan klockan 17.30 och 18.30 var stallet tomt och hade turligt nog ingen verksamhet.

– Vi har en komplicerande faktor då vi har en stor ridskola och många småbarn och tonåringar. Småbarnen i ridhuset hade, i värsta fall, inte sett splittret och då ramlat på glaset, säger Per Wildenstam.

Han säger att ridklubben inte varit utsatta för skadegörelse tidigare.

Händelsen är polisanmäld.

Per Wildenstam skriver i ett inlägg på Facebook att han gärna tar emot tips från folk som kan ha sett eller hört något.