Rekordmånga på iva med corona i Skåne

Antalet som vårdas på intensiven i Skåne har legat på en relativt jämn nivå runt 30 patienter i genomsnitt under december, men såg ut att vara på väg ner vid lucia då siffran var 24.

Därefter har antalet gått upp igen och under det senaste dygnet har ytterligare sju fått intensivvård, vilket både är den största ökningen hittills under ett dygn och även den totalt högsta siffran under pandemin, närmare bestämt 38 stycken. Tidigare har det som mest varit 33 stycken.

Samtidigt vårdas fler än någonsin på sjukhus med covid-19. Det totala antalet vårdade är nu 422 patienter – nästan fem gånger så många som när det var som flest i våras.

Dessutom fortsätter antalet nya bekräftade fall öka i Skåne. Under torsdagen rapporterades 2 078 stycken.

Antalet nya bekräftade fall per dag den senaste veckan är i genomsnitt 1 338, vilket också är den högsta siffran hittills.

