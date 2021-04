Stor ökning av covid-patienter under påsk

Sedan i torsdags har antalet som vårdas på sjukhus i Skåne med covid-19 ökat för varje dag.

I dag vårdas totalt 161 patienter, varav 20 på intensiven. Det är totalt 38 fler än i torsdags. Samtidigt har antalet som vårdas på intensiven gått från 15 i fredags till 20 i dag, tisdag. En ökning med över 30 procent.

Det genomsnittliga antalet nya fall per dag har dock gått ner lite under påskhelgen. Just nu ligger det på 488 nya fall per dygn. Den 2 april låg samma siffra på 524, vilket också är den högsta noteringen för hela mars sett till genomsnittligt antal nya fall per dygn.

Totalt har Skåne nu 126 478 bekräftade fall av covid-19.