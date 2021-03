Rejäl ökning av brittiska mutationen i Skåne

Region Skåne offentliggjorde under onsdagen nya siffror för sekvenseringen av de två mutationer som anses typiska för den brittiska stammen. Under vecka var förekomsten i Skåne 25 procent och under vecka 8 hade den ökat till 33 procent.

Det är också en rejäl ökning sedan vecka fyra och fem då det låg på tolv procent.

– Siffrorna bekräftar att den brittiska stammen finns i Skåne och att den blivit allt vanligare liksom i övriga landet och utomlands. Det gör det ännu viktigare att vi alla följer de regler och rekommendationer som gäller för att stoppa smittspridningen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Sekvenseringen har utförts på positiva självtest via 1177.

Ännu har Region Skåne inte funnit något fall av den sydafrikanska eller brasilianska stammen.

