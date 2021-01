Enligt Region Skånes senaste siffror vårdas just nu 291 på vårdavdelning och 55 på intensiven. Det är sex färre på vårdavdelning än dygnet innan och en färre på intensiven.

Samtidigt har 304 nya fall bekräftats, vilket är en förhållandevis låg siffra men som också kan variera på grund av eftersläpning. Dock är det genomsnittliga antalet fall per dygn under den senaste sjudagarsperioden nu nere på drygt 500 nya fall per dygn. Den 13 januari var samma siffra 1430 per dygn.

