Temperaturer på över 20 grader var inte någon ovanlig syn på senare tid i Sydsverige.

Tvärtom.

Samtidigt som hela världen är lamslagen av coronapandemin har klimatet växlat upp och levererat riktigt fin vårvärme.

Men nu har det på senare dagar blivit svalare och temperaturerna förväntas hålla sig nere ett tag framöver. Så när blir det varmt igen?

Kanske nästa vecka, enligt meteorologen Per Holmberg.

– Jag tror inte att det blir kanonsol varje dag men det kan bli varmare, säger Per Holmberg på väderinstitutet Stormgeo.

Kanske kommer värmen tillbaka nästa vecka. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Regn är att vänta

Som om de lägre temperaturerna inte vore nog.

På onsdag väntas dessutom regn falla över stora delar av södra Sverige.

– Det blir fortfarande soligt i delar av Blekinge och Kronoberg under förmiddagen. Men regnskurar kommer dra sig in vid sydkusten av Skåne och kan medföra regn i hela Sydsverige senare under dagen.

Men regnet är faktiskt efterlängtat på sina håll och kanter.

I stora delar av syd har det nämligen varit upp emot två grader varmare än vad som är normalt för årstiden. Därför är delar av såväl Skåne som Halland, Blekinge och Småland ovanligt torrt just nu.

– Det är mycket torrare än normalt och det beror på högtrycket som har legat under lång tid i april över södra Sverige, säger Per Holmberg.

Ingen värme i sikte

Prognosen visar ett mulet väder på onsdag och torsdag med regnfall och temperaturer runt fem grader.

Men under första maj kan solen visa sig med temperaturer upp mot 15 grader i södra Sverige. Det kommer dock inte att hålla i sig.

– Det är ett ganska djupt lågt tryck som drar sig in under lördagen, man kan förvänta sig stora regnfall då, det kan även bli regnskurar på söndag.

När kan vi då räkna med att den riktiga vårvärmen hittar tillbaka?

Enligt Per Holmberg får vi nog vänta ett tag till.

– Det ser ut att bli mer stabilt väder nästa vecka och kanske lite varmare. Men det kommer inte vara så som det har varit, inte vad jag kan se än så länge i alla fall.

