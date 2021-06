Regn och rusk drar in – då är värmen tillbaka

– Vi har ett regnområde som ligger och lurar över Danmark och Tyskland som nu ser ut att dra in över det södra området, säger Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Redan på tisdagskvällen ökar molnigheten, framför allt över Halland och västra delarna av Småland.

Sammanhängande regn väntas

Molnigheten breder sedan ut sig över Småland och norra delarna av Skåne och Blekinge i morgon onsdag, för att sedan övergå till ett sammanhängande regn.

– Södra delen av Skåne ser ut att klara sig från regnet på onsdagen, även om det blir molnigt. Men sedan kommer ett kraftigt regn över Skåne och Blekinge natten mot torsdag, säger Josefine Bergstedt.

Josefine Bergstedt är meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: Privat

Under torsdagen kan hela området räkna med svala temperaturer mellan 15 till 20 grader.

Liten lucka med uppehåll under helgen

Framemot helgen har regnet dragit sig bort och under fredag och lördag blir det uppehåll, men molnigt och 23 till 24 grader. Men sedan kommer ett nytt regnområde in under söndagen.

– Det är svårt att säga det exakta regnområdet, men vi kan räkna med ett omfattande regn i Skåne, Blekinge, Småland och Halland, säger Josefine Bergstedt.

Möjligen kommer SMHI gå ut med risk för stora regnmängder under torsdagen.

När kommer solen tillbaka till oss?

– Det ser ut att bli fortsatt ostadigt även början av nästa vecka. Men det kommer vara lite varmare med uppåt 25 grader.

Även vinden kommer att tillta i styrka söderifrån och framför allt vid kusten.

– Det kommer även bli blåsigt på onsdag och torsdag med hårda vindbyar vid kusten. Det kommer helt enkelt bli ett riktigt ruskväder de kommande dagarna, säger Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

