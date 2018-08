I torsdags fick den soliga sommarhettan ett abrupt avbrott när ett rejält åskväder plötsligt slog till i södra Skåne och senare begav sig uppåt landet.

Efter en kort paus har ett riktigt ostadigt väderläge kommit för att stanna i Sverige – lagom till helgen.

– Det är en stor klump av lågtryck som dragit in och det är ostadigt i hela Södra Sverige. Det har nått uppåt landet men fortfarande inte till Stockholm, där är det varmt och gosigt än, säger Johan Groth.

Ett rejält åskväder slog till i södra Sverige under torsdagen – och efter det har vädret varit fortsatt ostadigt. Foto: TT NYHETSBYRÅN

"Jättemycket åska"

Under lördagen kom en rejäl skur i bland annat Malmö på eftermiddagen och regnet och åskan kommer fortsätta under kvällen.

– Framför allt i Småland är det jättemycket åska just nu. Runt Nybro, Kalmar och södra Öland. I luftmassan bakom kommer det åskväder även i centrala Småland, säger Johan Groth.

Meteorologen Johan Groth berättar att vi nog får säga hejdå till värmen just nu. Foto: YLWA YNGVESSON

Meteorologen berättar att det håller på att byggas upp nya skurar över Danmark som drar in över södra Skåne under lördagskvällen, med blixtrar och åska, innan det spricker upp.

– Den här huvudklumpen kommer och sedan följer ostadig luft bakom. Det kommer bli fortsatta skurar men mindre åska, sedan blir det mer hål i molnen. I norra Småland blir det dock mer sammanhållande med dunder och brak under kvällen, säger Johan Groth.

Sent under lördagskvällen förväntas åskvädret ha dött ut för att sedan ta fart igen tills tidig eftermiddag under söndagen - framför allt slår det till runt västra Skåne, säger Johan Groth.

Tromber drog in över Sydsverige

Temperaturen under helgen kommer vara betydligt kyligare än vi hunnit bli vana vid den här sommaren.

– Man kan säga att vi nu har sagt hejdå till den här riktigt varma luften, säger Johan Groth.

Här syns virvelvinden torna upp sig över Lomma. Foto: Läsarbild

Under lördagen bildades tromber på flera håll i Södra Sverige, som fångades på bild, bland annat i Ronneby, Lomma och Lund.

– Det är inte helt ovanligt i den här labila luften att det bildas minitromber. Vissa blir så kraftiga att saker virvlar i väg.

Patrik Swan såg väderfenomenet från sitt fönster. Foto: Privat

Lommabon Patrik Swan filmade en tromb från sitt lägenhetsfönster – och upplevde en skräckblandad fascination.

– Man blir nyfiken och samtidigt lite orolig över hur nära den ligger. Man har ju inga direkta erfarenheter av sådant här så man vet inte vad man ska förvänta sig, säger Patrik Swan.

Regn i hela landet nästa vecka

I början av nästa vecka förväntas regnvädret ha släppt längst ner i Skåne. Under måndagen förväntas det ihållande regnet i stället ligga centralt över Götaland. Det kommer vara molnigt men lite mildare väderlek i Norrland.

– Under söndagen kommer det här omfattande området med regn och åskskurar täcka stora delar av Götaland och Svealand kommer också få sin beskärda del av det då det drar upp i landet österut, säger Johan Groth.

Regnet är dock välbehövligt i hela Sverige efter den omfattande torkan. Bild på Skåne efter värmevågen. Foto: Rymdstyrelsen Skåne innan torkan slog till. Foto: Rymdstyrelsen

Under veckan fortsätter regnet i hela Sverige men kan få stunder av sol emellan skurarna, som drar åt sig fukten.

– Resten av veckan blir det skurväder som växlar över i stort sett hela Sverige. Man kan liksom inte ha dynorna ute hela tiden, plötsligt kommer det en skur, säger Johan Groth och fortsätter:

– Vi går in i en period av betydligt ostadigare väderläge i hela Sverige just nu.