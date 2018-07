Rebecca Ferguson flyttade till Österlen 2007 för att medverka i en Wallanderfilm, och blev sedan kvar. Hon bor delar av året i Simrishamn.

I "Mission: impossible – rogue nation" (2015) spelade hon den svenskfödda brittiska agenten Ilsa Faust.

Nu är hon tillbaka i uppföljaren, ”Mission: Impossible – Fallout”, och spelar återigen Ilsa Faust.

– Det är jättekul att få komma tillbaka. Det är en fantastisk kvinnlig roll att spela, säger Rebecca Ferguson till Kristianstadsbladet.

Rebecca Ferguson var gravid i under inspelningen

Under inspelningen av nya filmen tillkom en fysisk utmaning – Rebecca Ferguson var gravid. Hon drabbades av illamående och fick ha spyhinkar i närheten under inspelningen. När inspelningen avslutade var hon i sjätte månaden, och då började det kännas tufft. Men det viktigaste är att ta hand om kroppen, äta bra och vila – då fungerar det att jobba under graviditeten, menar hon.

Rebecca Ferguson slog igenom i Sverige i ”Nya tider”. Nu har hon lust att börja producera film, men söker också nya roller.

– Jag vill ha det lite obehagliga, det unika, det konstlade, det oförväntade. Men de manusen är svåra att få, säger hon.

Ferguson om Tom Cruise: ”Fokuserad och nåbar”

Att spela mot Tom Cruise är inspirerande eftersom han är så engagerad i jobbet, menar hon.

– Så är det på inspelningen också. Han är fokuserad och vi skrattar jättemycket och ibland är det tufft och spänt. Han är inte någon superstjärna som kommer med ett stort entourage bakom sig, han är väldigt nåbar.