Sölvesborgsparet har varje vecka en Bingolott, men det är inte alltid de spelar utan kontrollerar ofta lotten i efterhand.

Men den här gången kunde de ha blivit snuvade på en riktig högvinst.

Lotten från februari var en vinstlott, men det dröjde nästan sex månader innan paret bestämde sig för att se om de hade vunnit något.

– Vi rättade lotten dagen innan den gick ut. Det var frugan som upptäckte det, säger Nils-Ola Svensson.

Den sista augusti konstaterade paret att de satt på vinstlott. För att inte gå miste om vinsten fick de i ilfart skicka lotten via mejl till Bingolotto.

Två bilar och kontanter

Under söndagen var Åsa och Nils-Ola Svensson på plats under Bingolottos direktsändning. I TV4 kammade paret hem en Volkswagen TSI 115 värd 235 000 kronor och 50 000 kronor under ”Bilduellen”.

Men eftersom Sölvesborgsparet satt på en dubbellott kan de nu åka hem med två bilar och är dessutom 100 000 kronor rikare.

Men paret var nära att missa vinsten eftersom de glömt rätta lotten. Foto: Johan Carlén / Folkspel / Johan Carlén / Folkspel

Vad pengarna ska gå till vet de ännu inte.

– Det blir kanske någon resa eller något. Vi får se, säger Nils-Ola Svensson precis efter vinsten i tv.

Och vad paret ska göra med de två nya bilarna, har de inte heller hunnit bestämma ännu.

– Men eftersom det var frugan som upptäckte att vi hade den här lotten, kan hon få ta en av dem, säger Nils-Ola Svensson och skrattar.

LÄS MER: Mike vann dubbelt för 800 000 på Bingolotto