Räddningstjänsten anmäler våldsmobb efter upploppet

Det var några timmar efter att det främlingsfientliga danska partiet Stram Kurs eldat en Koran förra fredagen som det började samlas hundratals personer i Rosengård för en motdemonstration.

Men aktionen utvecklades till ett upplopp under natten – på Amiralsgatan eldades bildäck och lastpallar. Samtidigt kastades fyrverkerier, stenar och glasflaskor mot polispersonal på plats.

Ett 20-tal personer har delgivits misstanke om brott efter upploppen i Rosengård. Foto: TT / TT NYHETSBYRÅN Polis på plats under upploppen på Amiralsgatan. Foto: TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Fullkomligt oacceptabelt”

Även räddningstjänsten utsattes för våldet – bland annat när det brann i ett underjordiskt garage på Hårds väg.

Ett 50-tal personer angrep då räddningsstyrkorna med allt från tillhyggen till glasflaskor.

– Det är så klart fullkomligt oacceptabelt, vi ska hjälpa de som är i nöd och den här typen av situationer gör att vi måste lägga onödigt mycket tid och resurser på händelser som inte hjälper tredje man. Det kan i sin tur innebära fördröjningar av utryckningar, säger räddningschefen Ulrika Lindmark.

Det våldsamma angreppet är anmält till Arbetsmiljöverket. I anmälan skriver Ulrika Lindmark att hennes personal upplevde en ”stor oro för egen säkerhet och liv”. Hon skriver vidare att ett befäl på platsen tvingades kasta sig in i en patrullbil med polisen, samtidigt som stenar träffade fordonet.

– Totalt sett hade vi fyra räddningsfordon på plats när folk rusade mot vår personal. Majoriteten av personalen satte sig då i fordon och tog sig snabbast möjligt från platsen, säger Ulrika Lindmark.

Flera misstänks för brott

Efter förra veckans våld har 20 personer delgivits misstankar om brott. Det handlar bland annat om våldsamt upplopp i samband med kaoset i Rosengård.

Men polisen har även upprättat flera anmälningar om hatbrott – sex personer är anmälda för hets mot folkgrupp efter koranbränningen.

Ulrika Lindmark berättar att räddningstjänsten själva också har gjort en polisanmälan.

– Vi fick in ytterligare två tillbud under samma kväll där våra fordon under utryckning fick saker kastade mot sig, slag och sparkar. Det är precis lika allvarligt som den andra insatsen men då ingen personal utsattes direkt har vi inte anmält det till Arbetsmiljöverket, säger hon.

TV: Bilderna från Rosengård efter upploppen