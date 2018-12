När ett soprum började brinna på Bataljonsvägen i Kristianstad på fredagskvällen larmades räddningstjänsten dit klockan 19.28. När räddningstjänsten anlände besköts de med fyrverkerier av en samling ungdomar.

Släckningsarbetet kunde inte slutföras och räddningstjänsten lämnade platsen, då säkerheten inte kunde garanteras för personalen.

– Polisen blev kontaktad eftersom räddningstjänsten var ansatt på plats av en samling ungdomar, när de skulle släcka en brand i ett soprum. Då blir de bland annat beskjutna av fyrverkerier, då tar man beslutet att lämna platsen innan man har slutfört arbetet, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson för polisen i region syd och fortsätter:

– Räddningstjänstens primära uppdrag är räddning av liv, egendom och miljö. Deras uppgift är inte ordningshållning. Kan inte säkerheten garanteras ska man tänka på personalens bästa, men det är allvarligt när räddningstjänsten inte kan göra jobbet som de ska göra.

Åtta personer från räddningstjänsten deltog i släckningsarbetet.

– Vi var nästan klara med arbetet när det plötsligt flög raket mot oss, då valde vi att avbryta. Vi bedömde att risken för att någon ur personalen skulle bli skadad var för stor, säger Micael Svensson, inre befäl vid räddningstjänsten i Kristianstad.

Polisen blev också beskjuten

Polis kom till adressen för att assistera vid attacken, men blev också beskjutna på platsen.

– Polisen har ett annat uppdrag än vad räddningstjänsten har, men även polisen måste vara försiktiga så de inte drabbas av någon personskada. Jag har inte fått in någon uppgift om att polis eller räddningstjänst har fått någon personskada, säger Lundqvist.

Hittills är ingen person är hittills gripen.

– Det är ingen som är frihetsberövad. Det kan vara så att någon är identifierad eller misstänkt, men det har jag inte fått kännedom om ännu, säger Rickard Lundqvist.

Fler incidenter samma kväll

En minut före larmet om branden i soprummet kom ett larm om en liknande incident.

– Klockan 19.27 blev en väktare attackerad med fyrverkerier i Kristianstad. Det har upprättats en anmälan om försök till misshandel. Detta skedde på Jakobs väg och gärningspersonerna beskrivs som fyra stycken mellan 14-18 år gamla, säger Rickard Lundqvist.

Ungefär en timme tidigare, klockan 18.34, blev en äldre kvinna måltavla för ytterligare raketer.

– Det har varit ett antal påringningar till ledningscentralen om barn och ungdomar som använder fyrverkerier i Kristianstad. I ett av fallen är det en äldre kvinna som blir beskjuten och en annan person hjälpte henne hem i säkerhet. Hon har inte velat prata med polisen, därför har vi inte kunnat konstatera vilka ungdomar som var inblandade. Men polisen har identifierat ett antal personer på platsen under 18 år, säger Lundqvist och fortsätter:

– All hantering av fyrverkerier för personer under 18 år är förbjuden. All hantering är generellt förbjuden för alla människor utom på nyårsafton, inom vissa tider som kommunen själv sätter upp.

Liknande händelse förra året

Micael Svensson berättar att en liknande händelse skedde runt samma tid förra året.

– Det är tråkigt att vi inte kan utföra vårt jobb. Jag blir mest bekymrad över att någon kan bli skadad. Vi är bara där för att sköta vårt jobb och hjälpa till. Man blir lite besviken på människor.

Kan det här hindra fortsatta utryckningar i området?

– Det kan det absolut göra. Man får göra en bedömning varje gång om vi kan jobba i förhållande till vad som händer. En sån här sak ändrar vårt sätt att jobba, säger Micael Svensson.