Du pendlar till arbetet längs E6an och vill komma fram i tid. Och förstås, vid liv.

Men – hur väl fungerar Skånes halspulsåder? Hur problemfritt är det att köra bil längs motorvägen som på torsdag, den 11 oktober, stängs av vid trafikplats Alnarp.

Om E6:s betydelse för skåningarna går att mäta ges svaret just då, när motorvägsbron utanför Malmö stängs av för all trafik under två veckor.

Normalt samsas tung trafik från kontinenten med tusentals pendlare om utrymmet i de två filerna i varje riktning. Motorvägen är en av de mest trafikerade vägarna i landet.

Vid rusningstid är det trångt på motorvägen: Köer bildas och olyckor inträffar.

Köer – en vanlig syn på E6. Foto: JAN EMANUELSSON, TOPNEWS.SE

24 dödsolyckor

Enligt statistik från Trafikverket har det under de senaste 3,5 åren inträffat 1798 olyckor på E6 i de tre sydligaste länen.

Men trots att antalet trafikanter stadigt ökat under åren har olyckorna hållit en liknande nivå. 2015 inträffade 541 stycken, nästföljande år 515 och förra året 530.

– Motorvägar är en förhållandevis säker vägtyp, därför är det högre hastighetsbegränsning på dem. Det finns en hög säkerhetsstandard, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Svart: Dödsolyckor • Röd: Allvarliga olyckor • Orange: Måttliga olyckor • Lindriga olyckor. Foto: Trafikverket

De höga hastigheterna gör också att när det väl inträffar allvarliga olyckor blir de ofta mycket svåra.

De senaste tre åren har 24 personer omkommit i samband med olyckor på E6. Elva av dem kategoriseras av Trafikverket som singelolyckor.

E6:an mellan Malmö och Trelleborg. En halspulsåder genom Skåne. Foto: HÅKAN SANDBRING / SYDPOL.COM

Störningskänslig

När Trafikverket förra året presenterade en studie om E6 konstaterades att motorvägen blivit allt mer störningskänslig och att olyckor snabbt skapar köbildning.

– Problemen uppstår ofta i anslutning till på- och avfarter och fordon ligger för nära varandra och kör för fort. Det finns ett problem med ogenomtänkta omkörningar och sen snabbt tillbaka för att svänga av vid en avfart. Då tvingas andra fordon bromsa in och då byggs en kö på bakom, säger Jack Bårström, samhällsplanerade på Trafikverket.

– Man har en aggressiv körstil på E6 i Skåne, folk kör som att de tror att det är autobahn. Vad det beror på vet jag inte.

E6 är halspulsådern genom västra Sverige. Foto: ANDRE TAJTI

”Dödens väg”

Förslag om att åtgärda framkomlighetsproblemen på E6 genom att bygga ut med fler filer har lyfts.

Men även om det teoretiska kapacitetstaket på många håll nästan är nått handlar det framför allt om att kunna få ett bättre flöde för att lösa problemet.

– Trots att ingen bil kolliderat blir det väldigt långa köer. Då tolkas det som att det är vägen som har brister. Det beror på att körstilen skapar problem. Därför är inte fler filer hela lösningen på problemet, säger Jack Bårström.

Jack Bårström, Trafikverket. Foto: Trafikverket

– E6 diskuteras av många och många tycker till. E6 har kallats ”Dödens väg”, men vi har inte kunnat verifiera att den är särskilt olycksdrabbad. Snarare tvärtom: Det är en låg olycksfrekvens när det gäller allvarliga olyckor med personskador. Det är en väg med högt flöde, då uppstår olyckor.

55 000 fordon varje dag

När E6 vid trafikplats Alnarp öppnas upp för trafik den 27 oktober kommer inte trafikanterna märka någon som helst skillnad mot hur det var före. Vägen stängs av för att sätta in två tunnlar för dubbelspår under motorvägen.

Men för de 55 000 fordon som varje dag passerar motorvägsbron blir skillnaden markant under arbetet. Samtliga tvingas till mindre närliggande vägar med ännu längre köer till följd.

Trafikverket har uppmanat folk att om möjligt låta bilen stå hemma.

"Dödens väg". Så kallades E6 i en artikel i Kvällsposten från 2008, efter en rad olyckor på kort tid. Foto: RONNY JOHANNESSON

Stora problem

Trafikverket kommer att följa trafiken på de mindre vägarna via kameror. Man har även extrapersonal ute på plats för att kunna rapportera in om det sker några olyckor eller blir köbildning.

Göran Holmberg hymlar inte med att avstängningen kommer att innebära problem för de tusentals trafikanter på vägarna.

– Det är ett jätteprojekt även för trafikledningen. Ett av de största som vi kommer genomföra här nere de senaste och kommande åren. Det kommer påverka bilisterna och kommer påverka den personal som sitter inne på trafikledningscentralen och följer detta via sina kameror och alla meddelande som kommer in, säger han.

Olyckor senaste åren 2015 Dödsolyckor: 7 Allvarliga: 16 Måttliga olyckor: 56 Lindriga olyckor 462 Totalt: 541 2016 Dödsolyckor: 10 Allvarliga olyckor: 10 Måttliga olyckor: 40 Lindriga olyckor: 455 Totalt: 515 2017 Dödsolyckor: 7 Allvarliga olyckor: 17 Måttliga olyckor: 458 Lindriga olyckor: 530 Totalt: 530 2018 Dödsolyckor: 0 Allvarliga olyckor: 7 Måttliga olyckor 27 Lindriga olyckor: 178 Totalt: 212 Totalt Dödsolyckor: 24 Allvarliga olyckor: 50 Måttliga: 171 Lindriga: 1553 Totalt: 1798