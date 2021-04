Prognosen: Kylan här för att stanna

Efter regn kommer solsken – men inte på ett tag. Kylan har nämligen tagit sitt grepp om Sydsverige efter påskhelgen.

Ett typiskt aprilväder, säger Maria Augutis, meteorolog på StormGeo.

– Vädret svänger och det är ett lågtryck som drar in och det är faktiskt kall luft på väg ut över stora delar av Europa. Det innebär att vädret blir rejält ostadigt och kallt, säger hon och fortsätter.

– Nu går vi in i en period med ostadigt väder som håller i sig. Under tisdagen kommer det fortsätta vara småkyligt med temperaturer som varmast upp mot 6-7 grader. Samtidigt blåser det på så det kommer kännas betydligt kallare.

”Snö, regn och sol”

Solen kan då och då kika fram men under tisdagseftermiddagen kan man räkna med snö.

– Det gäller främst södra och västra delarna av Skåne. Under onsdagsdygnet kommer det fortsätta vara kallt med ostadigt väder. Det kan växla fort mellan snö, regn och sol, säger Maria Augutis.

Först under torsdagen lugnar vädret ner sig lite – men bara för en dag.

”Ingen riktig vårvärme i sikte”

– Det är ett svagt högtryck som växer in. Temperaturmässigt kommer det dock vara en bra bit under 10 grader men redan under natten till fredag blir det rejält ostadigt igen. Framför allt regn.

Hon berättar att vårvärmen inte kommer titta fram förrän om minst tio dagar.

– Solen blir samtidigt starkare och starkare. Om man ger sig ut när solen skiner kan det kännas ganska varmt och skönt om man sitter i lä. Men där är ingen riktig vårvärme i sikte, säger Maria Augutis.

