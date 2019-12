Det är inga stora konflikter eller dramatiska intriger som ligger bakom prinsens flytt. Tvärtom rör det sig om det mest naturliga i hela världen. Den unge prinsen har blivit flygfärdig och är nu redo att klippa banden med resten av sin stora familj. Prinsen har enligt Se og Hør, köpt en lägenhet mitt i inne centrala Köpenhamn.

Flytten sker strax efter nyår.

Tidigare har prinsen också haft egen bostad, men den lägenheten låg inne på kungliga slottet Amalienborg.

Kvadratmeterpris på 90 000

Den nya lägenheten, 70 kvadrat stor, ligger ännu mer centralt, mitt i mellan Nørreport station och Sjöarna, skriver Se og Hør som också avslöjar priset: 4,5 miljoner danska, motsvarande 6,3 miljoner svenska i dagens värde. Det ger ett kvadratmeterpris på cirka 90 000 kronor.

Farväl till slottet. Prins Nikolai lämnar nu Amalienborg för ett eget liv i en fin bostad mitt inne i Köpenhamn. Foto: UTRECHT ROBIN/ABACAPRESS.COM / UTRECHT ROBIN/ABACAPRESS.COM STELLA PICTURES

Flytten innebär inte bara ett nytt och spännande kapitel i livet, det är också bekvämt med den nya adressen eftersom den ligger nära Copenhagen Business School där han studerar affärsadministration och service.

– Jag är jätteglad för att lägenheten ligger närmare skolan, säger han till Se og Hør.

Den unge prinsen har en intensiv tid bakom sig. Så sent som hösten 2018 valde han att hoppa av utbildningen till militär som han påbörjat två månader tidigare. I stället för att fullfölja där flyttade han hem till Köpenhamn där han fick jobb som trainee i miljardären Mikael Goldsmiths firma. I den världen känner han sig förmodligen mer hemma än i skogen, mamma grevinnan Alexandra var en uppskattad och kompetent affärskvinna i Hongkong när hon träffade prins Joachim som hon fick Nikolai med.

Hyllar familjen

När prins Nikolai kom hem till slottet efter den avbrutna militärutbildningen lovordade han närheten till de sina.

– Det är skönt att vara hos familjen och i bekanta miljöer, hälsade han till BT i ett mejl.

Vidare har prinsen sjösatt en ny karriär lite vid sidan om som fotomodell. Han har gjort flera stora modevisningar och även prytt omslaget på kända magasin.

Parallellt med det har prisen även försökt hålla liv i sitt distansförhållande som han har med Benedikte Thoustrup som pluggat på det ansedda franska universitetet Sorbonne.

Nu kan de träffas oftare och under lättare former eftersom även hon har kommit in på Copenhagen Business School.

Om Benedikte ska flytta in i den nya lyxlägenheten eller inte är skrivet i stjärnorna.

