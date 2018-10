Prins Nikolai hoppar av militärutbildning

Det var i augusti som prins Nikolai, äldste son till grevinnan Alexandra och prins Joachim av Danmark, ryckte in i det militära. Planen var att utbilda sig till reservofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne – en utbildning som tar sex månader. Men efter bara två månader i kamouflagekläder avslutas den militära karriären.

Beslutet bekräftas av det danska hovet.

"Prinsen har avbrutit sin försvarsutbildning. Det är prinsens eget beslut, och kungafamiljen har tagit del av beslutet", säger en representant från kungahusets kommunikationsavdelning enligt Ekstrabladet.

Stark tradition

Enligt prinsens mor, grevinnan Alexandra, är orsaken att prinsen inte funnit sig till rätta i det militära.

– Grevinnan understryker att beslutet inte har med utbildningen eller stället att göra. Alla har varit snälla och det har varit precis som prinsen förväntade sig. Det passade honom bara inte, säger grevinnan Alexandras privatsekreterare Helle von Wildenrath Løvgren till Ekstrabladet.

Den militära traditionen är stark inom det danska kungahuset. Prins Nikolais far, prins Joachim innehar till exempel överstes grad. Nikolai kvalificerade sig för utbildningen till reservofficer under två dagars tester vid försvarets rekrytering i Ballerup. Han var mycket motiverad inför utbildningen.

– Jag vill ha inflytande och jag vill göra skillnad. När jag börjar i det miltära efter sommarledigheten kommer jag att vara en del av något större än mig själv, berättade Nikolai för magasinet Dust inför hösten, enligt Ekstrabladet.

Först mode – sen studier

Prins Nikolai har annars gjort sig ett namn inom modekretsar. I våras debuterade "modeprinsen" som modell för Burberry på catwalken under Londons modevecka. Enligt grevinnan Alexandras privatsekreterare är det just modellandet som prinsen kommer att fokusera på under de närmaste månaderna. Sen väntar skolbänken.

– Nästa år ska han komma i gång med att studera, säger Helle von Wildenrath Løvgren.

Vad prins Nikolai ska studera är dock oklart.