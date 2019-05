Prins Henriks stöd under den tuffa skilsmässan

Det är i det danska magasinet Alt for damerne som prins Joachim öppnar upp sig och går igenom sitt händelserika liv.

Det är med anledning av 50-årsdagen nästa vecka som intervjun görs och det är en ovanligt öppenhjärtig prins som berättar om saker som han normalt håller väldigt privat. Som till exempel relationen till sin pappa prins Henrik som gick bort under början av 2018.

– Jag hade en otroligt nära relation till min far när han dog. Han stod för respekt disciplin och trygghet. Men han kunde även vara den roliga och skämtsamma. Och under de sista åren var han min vän, säger prins Joachim.

Han berättar också om det stora stöd som pappa Henrik var under den tuffa skilsmässan från grevinnan Alexandra. De två träffades på en middag i Hong Kong hösten 1994 när Joachim arbetade för det danska transportföretaget Maersk. Kärlek uppstod och ett år senare gifte de sig. Paret fick två barn tillsammans, prinsarna Nikolai och Felix, men efter 10 år slutade äktenskapet med en krasch.

Prins Joachim och grevinnan Alexandra gifte sig 1995. Men 2005 separerade de. Turerna kring skilsmässan var på de danska löpsedlarna under en lång period.

Joachim: Pappa fick leva

2005 var skilsmässan ett faktum. Det var den första kungliga separationen i Danmark sedan 1846 och drog naturligtvis åt sig ett massivt intresse.

Men det var också under den tunga perioden som prins Joachim kom väldigt nära sin pappa.

– Pappa var ett fantastiskt stöd för mig under min skilsmässa. Jag upplevde honom som en otroligt stark person, varm och omfamnade. Det var då jag började intressera mig för vad han egentligen gjorde om dagarna.

I intervjun pratar också prins Joachim om sin pappas död. Om att det gick fort den sista tiden.

– Vi kunde se att det snabbt började gå utför. De sista två veckorna gick det relativt fort och gudskelov för det. Han behövde inte lida. Han fick leva. Och det ska man önska sina närmaste, att det slipper lida.

Prins Henrik dog den 13 februari 2018, han blev 83 år gammal. Här bär drottning Margrethe en nyfödd prins Joachim. Storebror, kronprinsen Frederik, sitter i pappa Henriks famn.

”Stort steg in i vuxenvärlden”

Prins Joachim har ett spännande år framför sig, i sommar tar han med sig familjen till Paris för att påbörja en avancerad utbildning vid École Militaire i Paris. Den kommer pågå sex dagar i veckan under nästan ett års tid – därför väljer Joachim att ta med sig sin nya fru, prinsessan Marie, och deras två gemensamma barn prins Henrik, 9, och prinsessan Athena, 7.

Han går in i den nya fasen i sitt liv som en annan människa än innan hans pappa dog i februari förra året.

– Oavsett hur vuxen man tror att man är så tar man ett stor steg längre in i vuxenvärlden den dag då man bär sin far till graven, säger prins Joachim till Alt for damerne.

