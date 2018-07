Det var i måndags som den före detta partiledaren för det EU-kritiska brittiska partiet United Kingdom Independence Party lade ut en bild på sin Twitter.

Bilden som Nigel Farage la ut visar en kvinna med en gul skylt runt halsen, och en text som lyder "My legs are open for refugees", vilket betyder "Mina ben är öppna för flyktingar".

Nigel Farage har beklagat sig över bilden, och skriver att det är en brist på respekt gentemot offren för de sexuella övergrepp som skedde i tyska Köln – och mot Malmös våldtäktsoffer.

Originalbilden bredvid den arrangerade. Foto: The Guardian

Bilden var redigerad

Men bilden var inte sann.

Fotograf Lazia Kretzel gick själv ut i både The Guardian och på Twitter med originalbilden, där det står "My home is open for refugees" (mitt hem är öppet för flyktingar) på skylten – en bild som är tagen under en demonstration för att välkomna syriska flyktingar i Kanada.

Bilden som Nigel Farages lade upp var manipulerad.

Enligt The Guardian är det inte första gången som Nigel Farage har uttalat sig om Malmös våldtäktsstatistik.

När det kom ut att bilden var arrangerad tog Nigel Farage bort sitt Twitter-inlägg, och lade i stället ut ett nytt där han skriver att bilden visade sig vara falsk, men att han tycker att de som välkomnar flyktingar ska tänka efter.

Nigel Farage tog senare bort sitt inlägg. Foto: Twitter

Andra politiker tog ställning

Lazia Kretzel, som är reporter och är den fotograf som tog bilden, skrev en krönika i The Guardian där hon ger Nigel Farage svar på tal.

Hon skriver att hon inte bara är upprörd över att se sitt eget arbete förändrat av någon annan, utan också över hur saker lätt kan spridas som falsk information.

Hon skriver att hon tycker det är viktigt att kolla källor och endast sprida sådant som är sant – speciellt om man är en inflytelserik person och har många följare på sociala medier:

”Det är väldigt viktigt att vi kan verifiera det vi sprider till andra, och att vi står upp för våra misstag om vi gör fel.”

Andra brittiska politiker har tagit ställning och visat sitt stöd till fotografen Lazia Kretzel, bland annat Stella Creasy, som har varit ledamot i det brittiska överhuset sedan 2010.