Poliserna som sköt Malmö C-mannen gjorde inte fel

Det var stort polispådrag på Malmö Central den 10 juni när en 44-årig man hotade att spränga Centralen. Det visade sig senare att han inte hade varken sprängmedel eller vapen.

När mannen inte lyssnade på polisens uppmaningar att släppa väskan, avfyrade polisen tre skott som träffar mannens ben.

Samma dag inleddes en internutredning för att utreda om poliserna som sköt mannen begått tjänstefel. Poliserna fick lämna in sina vapen i väntan på svar från utredningen.

Hotade ordningsvakt och polis

Polisens agerande fanns dokumenterat på övervakningskameror inifrån stationen samt genom en kroppsburen kamera från en ordningsvakt.

När 44-årige hotade med att spränga blev situationen för poliserna kritisk. Han hotade både en ordningsvakt och polisen med att han hade bomb och skjutvapen på sig.

Filmen visar att mannen säger:

”I got a bomb” och ”I will fucking blow you up”

Poliserna säger i förhör att mannen vägrade lyssna på polisens order och i stället höll kvar väskan.

– Vi tänkte att det var något i väskan som han vill åt. Var det någon slags detonator, ska mannen trycka på en knapp så att det sprängs? Eller är det automatvapen som han har i väskan?, säger en polis i förhör, uppger Sydsvenskan.

Polisens första och andra skottet gav ingen effekt, men det tredje skottet fick mannen att falla till marken. Då kunde polisen lägga ifrån sig sina vapen och övermanna 44-åringen.

”Exemplariskt agerande”

I förhör har polisen berättat att det var många tankar som snurrade i huvudet i stunden.

– Samtidigt så blir man ju väldigt fokuserad på att kunna säkra den här gärningsmannen så att han inte skulle kunna skada någon annan. Eller mig själv för den delen.

Att en förundersökning mot poliserna inleddes är en rutin som följs efter att en polis avlossat sitt tjänstevapen.

Chefsåklagare Joakim Zander har beslutat att lägga ned utredning om tjänstefel då det konstaterats att poliserna befann sig i ett nödläge.

– De har haft skäl att oskadliggöra honom på riktigt, men det har de inte gjort. De skjuter honom i benen. När han har släppt sina väskor så hölstrar poliserna sina skjutvapen och övergår till att med handkraft ta hand om honom. Och inget övervåld syns på någon film, säger Joakim Zander till Sydsvenskan.

Bedöms som skyldig

Den 44-årige mannen bedömdes av Malmö Tingrätt som skyldig. Han stod åtalad för grovt olaga hot och våld mot tjänsteman.

Mannen genomgår nu en rättspsykiatrisk undersökning för att avgöra om han ska dömas till fängelse eller vård.