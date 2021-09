Polisens nya knep för att ragga fler till yrket

Konceptet kallas walk and talk och går ut på att under en lunchpromenad träffa polisen under tiden som man ställer frågor. Syftet är att få fler att intressera sig för yrket, rapporterar flera medier i Blekinge.

– Många behöver den här lilla pushen för att våga ta steget att söka, säger Karlshamnspolisen George Nilsson till SVT Nyheter Blekinge.

Idén kommer från polisen i Västmanland som gjorde detta tidigare under pandemin. Polisen erbjuder en 30 minuter lång promenad där man får ställa vilka frågor som helst.

– ”Hur förbereder man sig bäst för polistesterna”, ”hur är det att jobba som polis”, ”vad är det värsta eller bästa med jobbet”, till exempel, säger George Nilsson.

Äldsta på utbildningen – 55 år

George Nilsson berättar att vissa som är i 30-årsåldern brukar fråga om de är för gamla för att söka, men så är inte fallet, menar han.

– Då säger jag: ”Nej, för den äldsta som går polisutbildningen nu är 55 år”.

Syftet med polisens lokala kampanj är också att man vill rekrytera lokala poliser.

– Man ska känna att jag vill jobba här, i min egen stad. Fördelen med att jobba på lite mindre orter är att man får vara med om lite allt möjligt. I större orter är det oftast så många poliser, specialenheter och tjänster, men här får du en väldigt stor bredd, säger George Nilsson till SVT.

I Blekinge arrangeras promenaderna i Karlshamn den 27 september och i Karlskrona den 28 september.

