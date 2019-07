FÖRSVINNANDET

Efter en kväll på stan med vännerna i juli 2016 valde Emilie Meng att gå de dryga tre kilometrarna hem från Korsør Station. Vännerna tog taxi, men Emilie Meng, var enligt en av vännerna, fast besluten om att promenera hem i natten.

– Hon hade fått ett meddelande från killen som hon hade något med, om att han inte ville något längre. Han var inte hennes pojkvän, utan en flört, berättar vännen Nicole Gundtoft i tv-programmet ”Forbrydelser der rystede Danmark”, enligt danska Se og Hør.

Det var sista gången Emilie Meng sågs vid liv.

FYNDET

Ett halvår senare, på julaftonseftermiddagen 2016 hittades en kropp i ett våtmarksområde i Borup, väster om Köpenhamn. Polisen kunde snabbt konstatera att det var Emilie Meng, och att hon hade blivit utsatt för brott.

POLISENS FÖRSTA TEORI

Den 10 juli, bara några timmar efter vännerna sist såg henne, skulle Emilie Meng ha varit på plats i kyrkan för sitt jobb som körsångare, men hon dök aldrig upp.

Anna Helleberg Kluge, präst och Emilies chef vid tillfället, berättar i BT:s podcast ”Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet” om skeendet.

– Emilies mamma kom inspringande och sade ”Är Emilie här?”. Då visste vi alla, organisten, körtjejerna och jag att något var helt fel, berättar hon i podcasten.

17-åringens chef riktar kritik mot polisen för att inledningsvis ha arbetat utifrån teorin om att Emilie Meng hade rymt till Köpenhamn för en kille. Hon menar att det var en teori som helt saknade bäring.

FELAKTIGA GRIPANDET

En pensionerad man hamnade i polisens fokus sedan hans namn diskuterats i en Facebookgrupp om försvunna personer och där han pekats ut som misstänkt.

En av hans grannar påstod sig också ha hört ljud från hans hem, vilket tolkades som att Emilie Meng kanske hölls fången där.

Polisen genomförde totalt fem husrannsakningar hos pensionären – och plockade i princip ner hela hans hus i delar.

Trots det gjordes inga fynd. Mannen har fått en mindre summa i skadestånd för polisens misstag. Polisen har också gått ut officiellt och förklarat att han inte är misstänkt.

IT-MISSEN

Sedan polisen hittade Emilie Mengs kropp har sökandet efter mördaren varit intensivt men fruktlöst.

En specialgrupp med efterforskare och experter fick i uppdrag att gå igenom all data som samlats in sedan försvinnandet. Bland annat skulle de kolla signaler från alla telefoner som befunnit sig i Korsør och Borup under tiden Emilie Meng försvann.

I juni 2019 uppdagades ett allvarligt fel på ett IT-program som används av polisen för att läsa av master. Felet kan ha drabbat flera utredningar, och potentiella gärningsmän kan ha hamnat under radarn – där ibland Emilie Mengs.

FAMILJENS KRITIK

Familjen Meng har varit missnöjda med polisens utredningsarbete, och den senast avslöjade missen ska ha spätt på deras kritik.

– Familjen känner att det är en osäker situation, de har genom hela förloppet varit mycket kritiska över polisens utredning och nu kommer det här ovanpå det. Det är de inte glada över, sade familjens advokat Mai-Brit Storm Thygesen till BT vid upptäckten av missen.

I slutet av 2018 träffade familjen justitieminister Søren Pape Poulsen, efter att ha kritiserat polisens arbete i ett brev. Sedan dess har en ny grupp utredare gått igenom fallet på nytt.

Rigspolitiet bad dessutom Sydsjælland och Lolland-Falsters polis om en redogörelse.

