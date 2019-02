Polisen varnar: Tjuvarnas fräcka knep på sportlovet

Februari är inbrottsmånaden nummer ett.

Förra året anmäldes i genomsnitt 105 inbrott om dagen under månadens 28 dagar – totalt rörde det sig om 3000 inbrott i hela landet, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

En stor förklaring till tjuvarnas ökade närvaro är att det är sportlovsmånaden, en tid då många familjer reser bort på semester och lämnar sina hem tomma.

– När det gäller lov och att man åker i väg ska man tänka sig för. Det gäller att ta ansvar innan man reser bort, säger Ewa-Gun Westford, polisens presstalesperson i region syd.

Hur skyddar du dig mot inbrott?Marina Frank, 49, egen företagare, Malmö:– Man ska vara lyhörd över det som sker i ens område. Vi har grannsamverkan via Facebook och hjälper varandra. Man får vara vaken och kolla vem som rör sig i området. Foto: Fritz Schibli

Misstaget som många gör

Hon förklarar att det bästa man kan göra är att få boendet att se ut precis som vanligt från utsidan, även om man inte är hemma.

– Vi svenskar är så ordentliga av oss att vi gärna städar innan vi åker, men då får man också indikationer på att här bor ingen.

Inbrotten i Sydsverige förra sportlovet Så många anmälningar inbrott i lägenhet och villor kom in under sportlovsveckan förra året. Inbrott i källare, vindsförråd och andra mindre utrymmen är inte inräknade. Kalmar län: Elva inbrott, varav tre i Kalmar. Blekinge: Tio inbrott, varav fem i Ronneby. Kronoberg: 17 inbrott, varav sex i Växjö. Skåne: 224 inbrott, varav 43 i Malmö. Visa mer Visa mindre

Men tjuvarnas knep är många, och ofta avancerade, menar Westford. För att ändå försöka undvika inbrott kan det vara klokt att inte skylta med värdesakerna.

– Den tiden när tjuvarna bar björnligan-masker och gick in och bar ut tv-apparater är förbi. Nu är de ute efter laptops, smycken och bilnycklar – och gärna i bostadsområden där det finns dyrare bilar.

– Dessutom slår de gärna till i bostadsområden nära de större motorvägarna. Vid E20 och E6 till exempel. På så vis kan de ta sig snabbt därifrån efter inbrottet, säger hon.

Hur skyddar du dig mot inbrott?Helena Petré, 43, psykoterapeut, Köpenhamn:– Grannsamverkan. Man ska ta kontakt med grannar och berätta att man ska åka bort. Sen är timers bra, det kan vara både ljus och ljud. Ett halvdrucket vinglas på bordet är också bra. Foto: Fritz Schibli

Tjuvarnas olika expertområden

I vissa fall rör det sig om inbrottsligor och då är det svårt att försvara sig, förklarar Westford. Många är specialiserade på att antingen ta sig in via fönster, via bakdörrar eller till och med på andra våningen.

– I regel larmar man första våningen och det vet tjuvarna om. Det är mer avancerat än vad man brukar tro.

Hon uppmanar bostadsinnehavare att hålla ögonen öppna efter oregelbundenheter.

– Det finns en viss bild man brukar se i grannskapet varje dag, och då ska man titta efter sådant som inte vanligtvis hör hemma där. Då kan man lägga det på minnet eller göra anteckningar. Och om man misstänker inbrott ska man så klart ringa polisen, säger Westford.