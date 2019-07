Polisen varnar för bedragarna – har lurat äldre på 1,5 miljoner

Bedragarna ringer och utger sig för att komma från bank- eller kreditinstitut, och uppger att bedrägerier pågår mot de drabbades konto, skriver polisen i ett pressmeddelande. I vissa fall har de även påstått att den drabbade ansökt om ett lån som nu ska beviljas. Men först måste den äldre godkänna detta med sitt bank-id.

På så vis har fått bedragarna tillgång till internetbanken, och lyckats överföra stora summor pengar från de drabbades konton.

Polisen varnar

Polisen vill varna för bedrägerierna, och uppmanar allmänheten att göra äldre i sin närhet uppmärksamma på att detta sker samt sprida vidare budskapet om att aldrig logga in via bank-id på uppmaning av någon som ringer via telefon och lämna aldrig ut några koder.

Om man misstänker att man själv eller någon i ens närhet utsatts för ett bedrägeri alternativt bedrägeriförsök bör man kontakta polisen omgående.