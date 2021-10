Polisen söker efter försvunnen person

Mannen i 50-årsåldern anmäldes försvunnen av personal på personens boende vid 22-tiden på lördagen.

Enligt uppgifter till polisen ska mannen ha setts senast vid 20.40-tiden på kvällen. Innan polisen fick samtal om försvinnandet ska personalen själv ha varit ute och sökt efter honom.

Under natten hade polisen patrull på plats för att göra en bedömning av läget och även söka i närområdet – dock utan att mannen anträffades.

– Nu finns åter patrull på plats för att återuppta sökandet. Man gör även en bedömning om fler insatser ska sättas in i det arbetet, säger Sara Andersson, polisens presstalesperson.

Mannen beskrivs ha en funktionsnedsättning och brukar inte ta kontakt med andra människor.

Han ska vid försvinnandet ha burit en gul reflexjacka. Mannen kan också bära hörlurar. Han beskrivs vara cirka 160 centimeter lång.

Polisen uppmanar alla som kan ha uppgifter att lämna om försvinnandet att höra av sig till polisen på nummer 114 14.

Man uppmanar även allmänheten att kontrollera sina trädgårdar, uterum och förråd i sökandet efter mannen.

Det är troligt att polisen under söndagen sätter in större resurser om inte mannen anträffas under de närmaste timmarna.

