Polisen avbröt två män mitt i porrfilm

G Club Men´s Paradise i Århus öppnades 1967 och är Danmarks äldsta sexbutik. Den säljer sexhjäpmedel, magasin och filmer, och har även filmvisning och en bastu.

Foto: Google Maps I butikens varuutbud ingår allehanda sexhjälpmedel. (Arkivbild.) Foto: JOCKE BERGLUND

Vid middagstid i torsdags fick polisen in en anmälan om att det pågick filmvisning i lokalen, så en patrull skickades dit. I sin dygnsrapport skriver polisen:

”En patrulje kørte til stedet, som er indrettet med butik foran og en lille biograf i de bageste lokaler. I biografen blev en film vist for nogle betalende gæster, og politiet lukkede derfor lokalet ned og sigtede den 38-årige ejer for at have drevet biograf i strid med de gældende COVID-19-regler.”

Vägrar betala böter

Butiksinnehavaren Michael Lange fick en bot på 10 000 danska kronor, motsvarande 15 000 svenska.

Men han tänker inte finna sig i detta. Det förklarar Michael Lange för Ekstrabladet, som var först med att skriva om händelsen.

– En sexbutik är inte någon biograf. Det har EU-domstolen slagit fast tidigare, säger Michael Lange.

Inne i butiken satt två män och tittade på film just när polisen anlände. (Arkivbild.) Foto: SARA STRANDLUND Även om sexbutiken visar film kan den inte klassas som en biograf, hävdar ägaren Michael Lange. Foto: SARA STRANDLUND

Han syftar på ett ärende från 2010 då en belgisk sexbutik ville bli klassad som biograf för att få utnyttja den lägre moms på bara sex procent som gäller för kulturevenemang.

Kan inte kallas biograf

Då konstaterade domstolen att en sexbutik inte uppfyller kriterierna för att kallas biograf.

I en biograf betalar en grupp människor i förväg för att titta på samma film, och de kan inte avbryta visningen, fastslogs det.

På G Club Men´s Paradise är det precis tvärtom.

– Här kan kunderna själva välja film och byta till en annan när som helst, säger Michael Lange till Ekstrabladet.

Går hellre till domstol

– Och de betalar inte för att se en film, utan de betalar ett inträde för hela vårt utbud med film, bastu och mycket annat.

Michael Lange säger att han hellre går till domstol än betalar de böter han fått.

Han är extra irriterad eftersom hans butik på 200 kvadratmeter är ytterst noga med att följa de danska coronareglerna.

– Vi släpper in max tio personer åt gången. Om du jämför det med Ikea som får lov att hålla öppet, så verkar det helt vansinnigt, säger Michael Lange.