Förra veckan hade gränspolisen i Region Stockholm krismöte sedan två av deras nationella utbildare initialt vägrat hålla i de planerade utbildningarna för nyanställda gränskontrolltjänstemän.

Orsaken var att utbildarna fått information om att flera av de anställda som skulle utbildas till gränskontrolltjänstemän tilläts påbörja utbildningen - trots att de inte genomgått den obligatoriska säkerhetsprövningen.

I söndagens Kvällsposten larmade en av utbildarna, Sasa Ristic, att risken är stor att Polismyndigheten kan infiltreras av olämpliga personer, på grund av den massrekrytring av civila som är tänkt att ersätta bristen på poliser.

Kontrollant gjorde sökningar på personer som senare mördades

– När det framkommer att vissa av dessa civilanställda inte uppfyller kravprofilen eller inte är säkerhetsklassade så känner jag mig nödgad att avsäga mig mitt utbildningsuppdrag, säger Sasa Ristic.

Polisbevakning på terminal 5 på Arlanda. Foto: JONTE WENTZEL

En av de allvarligaste anledningarna till oron är att en tidigare anställd gränskontrollant på Arlanda flygplats gjort olovliga slagningar på personer som senare blev mördade, ett fall som SvD var först med att rapportera om.

Nu slår Cajsa Velden, tillförordnad chef för Arlandapolisen, tillbaka mot kritiken.

”Vi har inte dammat av någon rekrytering”

– Alla som erbjudits anställning uppfyller kraven som vi tagit fram. Vi har inte gjort undantag, säger hon.

100 nya gränskontrolltjänstemän

Gränspolisen i Stockholm ska anställa omkring 100 nya gränskontrolltjänstemän.

Just nu utbildas 40 stycken.

Enligt Sasa Ristic är anställningar av civila gränskontrollanter den mest fördelaktiga infiltrationsvägen för kriminella nätverk. Anledning är att utbildningen är endast 8 veckor samt betald och att antagningskraven är lägre än till polisutbildningen.

Sasa Ristic är nationell utbildare i gränskontrollverksamhet.

Gränskontrollanternas arbetsuppgifter består till stor del av sökningar i dataregister på passagerare. Därför kan de datasökningar som de kriminella nätverken vill få utförda enkelt döljas i samband med kontroller av passagerarflöden.

Gränspoliser: ”Tidigare underkända har dammats av”

Cajsa Velden vänder sig mot uppgifter om att civila inom polismyndigheten kan bli poliser efter 5 år.

– Det stämmer inte. De får gå via polishögskolan. Det sker inte per automatik att man blir polis.

Kvällsposten har tagit del av dokumentation som visar att polischefer inom Gränspolisenheten haft vetskap om att civila anställts utan att ha genomgått den obligatoriska säkerhetsprövningen.

Andra gränspoliser har uppgett att man ”dammat av” personer som tidigare underkänts i rekryteringsprocessen och inte levt upp till de krav som ställs.

– Vi har inte dammat av någon rekrytering, invänder Cajsa Velden. Det vi har gjort är att vi utökat uttaget för de sökande vi haft, efter beslut om att vi ska anställa fler gränskontrollanter.

En polischef har uttalat att man inte har ”råd att det går ett år till utan att få in personal”. Därför är det bättre att anställa för att sedan ”gå in och justera”, se vilka som inte håller måttet, under anställningens gång.

Sasa Ristic: ”Positivt om felen rättats till”

Cajsa Velden påpekar att hon bara kan ansvara för den pågående rekryteringen.

– Det där känner jag inte till. Här har alla gått igenom säkerhetsprövningen innan de påbörjat utbildningen.

Sasa Ristic säger att det är positivt om felen rättats till.

– Så var inte förutsättningarna när jag fick info. Det är olustigt, för folk har gjort fel tidigare. Om man rättat till det sedan vi gått till massmedia så är det bra.