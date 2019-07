Polis dödades i trafikolycka – nu hånas han på Facebook

Dansk polis har sorg efter olyckan natte till tisdag. En 35-årig polisman kom körande i centrala Köpenhamn, på Langebro bara någon minut bort från Tivoli och Rådhusplatsen, när en Audi i hög fart kom över på fel sida av vägen.

Kollisionen blev våldsam och den 35-årige polismannen dog omedelbart. 25-åringen som körde Audin smet först från platsen men kunde senare gripas, han har nu häktats och kommer sitta inlåst i minst 27 dagar i väntan på rättegång.

35-åringen lämnar efter sig en gravid fru och ett barn på två år. Utanför danska polisstationer har det flaggats på halv stång under veckan.

– Det här är ett besked vi tar emot med stor sorg. Han var en omtyckt kollega som lämnar efter sig ett stort tomrum hos oss, sa chefspolisinspektör Jørgen Bergen Skov i ett pressmeddelande på förmiddagen efter olyckan.

En 35-årig polisman dog i olyckan. Nu hånas han på Facebook. Foto: Topnews

”Det är min åsikt”

Men på Facebook hånas nu den 35-årige polismannen. I den offentliga gruppen ”TFP – Taberna Fra Politiet” med 10 500 medlemmar rasslar det in kommentarer. Många jublar över polismannens död.

”Nu är det mindre ohyra”, skriver en person och lägger till en smiley.

Andra skriver ”Karma is a bitch” och ”One down, more to go”.

Ekstrabladet har varit i kontakt med mannen som kallar den döda polisen för ohyra. Han visar ingen ånger.

– Det är min åsikt, säger han.

– Det kan vara så att det kanske inte är passande att skriva så, men om jag har en åsikt så skriver jag det.

I Facebook-gruppen har personer kallat polisen för ”Pestilens” (ohyra på svenska).

Väcker avsky

Kommentarerna väcker avsky och förundran hos polisförbundets ordförande Claus Oxfeldt.

– Det handlar om en vanlig människa som dör under olyckliga omständigheter, säger han till Ekstrabladet.

Han har inte mycket till övers för alla de som skrivit hånfulla kommentarer på Facebook.

– De måste ju på ett eller annat sätt vara sjuka människor som är fullständigt blottade på empati och förståelse för andra människor.

Nu har föreningen Thin Blue Line startat en insamling till den polismannens fru och barn.

”Kollegan som bara blev 35 år gammal lämnade en gravid fru och ett barn på två år. Hjälp oss att hjälpa dem och visa att de inte står ensamma i det här”, skriver de på Facebook.