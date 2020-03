Pia, 62, höll på att dö i förra pandemin – så gör hon i dag

Förra gången världen drabbades av en pandemi var 2009, när den så kallade svininfluensan slog till. Runt 200 000 personer världen över beräknas ha dött i sjukdomen. Ännu fler insjuknade – flera så illa att de inte klarade av att andas själva och hamnade i respirator.

En av de som drabbades var Pia Plym, 62, från skånska Höllviken. Hon låg nedsövd i respirator i nästan tre veckor, kämpandes för sitt liv. Hennes make beskrev det som att hon ”låg som ett kolli i sängen”:

– Det vara bara maskinerna som höll i gång henne och det var slangar överallt.

Pia blev sjuk i oktober 2009. Efter 17 dagar i respirator låg hon sex veckor på infektionskliniken. Sen var hon sjukskriven fram till sommaren 2010.

– Jag är återställd nu, men röntgar de lungorna så ser de inte helt normala ut. Men det är inget jag har något besvär av.

Nu är hon förberedd på den nya smittan. Och hon tar det lugnt.

Pia överlevde svininfluensan

– So far so good, säger Pia om sitt eget mående.

– Man får lita på vad de säger, myndigheterna. Att man ska hålla sig från folk, tvätta händerna och den biten. Men man ska inte drabbas av panik heller, ju. Då blir allt jättekonstigt.

Pia är egenföretagare och kan därför hålla sig lite ”för sig själv”. Men hon har inte isolerat sig – hon är fortfarande på jobbet med sina kolleger, och:

– Jag har varit i affären … på apotek, varit och handlat och så. Men jag står inte så nära folk, jag går inte in om det är jättemycket kö, jag går inte på stora shoppingcentrum utan jag väljer mindre livsmedelsbutiker. Jag skulle inte få för mig att åka kommunalt, utan jag åker min egen bil.

Pia säger att hon lever som vanligt, men med lite mer sunt förnuft.

– Lite restriktioner är det ju. Jag tar inte hem hela släkten på middag med barnbarn och så, de får hålla sig på avstånd.

Hon säger att hon inte riktigt förstår de som köper på sig konserver, toalettpapper och annat.

– Jag har inte hamstrat något alls. Jag har lite handsprit på företaget, men jag vet inte vad hamstringen skulle vara bra för. Jag hörde att toalettpappret var slut överallt, jag förstår inte det.

”Man ska ta hänsyn”

Hennes enda råd är att man ska lyssna på Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

– Säger de att man ska stanna hemma om man är förkyld får man verkligen rätta sig efter det. Det måste ha någon betydelse att de säger det om och om igen, det är ju för att skydda. Det är inte bara att tänka att man är ung och fullt frisk. Man ska ta hänsyn.

Det enda Pia är orolig för är att sjukhusen inte ska få skyddsmaterial, eller att drabbade inte ska få hjälp i tid. Hon själv skickades hem från en jourcentral i Malmö två gånger när hon sökte vård. Bland annat fick hon veta att det absolut inte kunde vara svininfluensan.

– Det är nog lite rörigt fortfarande. Jag höll på i en hel vecka, på vårdcentralen och akuten. Det känns inte helt säkert, de har nog inte riktig kontroll. Men när man väl kom in, då var det suverän vård, de tog mycket väl hand om mig. Problemet var innan man fick det konstaterat, att de inte trodde på en.

