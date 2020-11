Höstens smittvåg har drabbat flera äldreboenden i landet.

På Segevångsgården i Malmö uppger personal som Kvällsposten har pratat med att runt ett tiotal boende och minst lika många i personalen har blivit sjuka. Enligt personalen kom smittan in på boendet efter att kolleger varit utomlands och jobbat kort därefter.

– Smittan härjar runt. Det är många som är missnöjda, speciellt på vilket sätt det kom in här, säger en personal.

Ytterligare en annan personal uppger också att vikarier som ringts in inte fått veta om att det finns smitta på boendet när de tackat ja till att jobba.

– Man har ringt in vikarier hej vilt utan att berätta om situationen.

– Sedan har man velat vara sparsamma med skyddsutrustning. Det känns som att den ska ta slut. Om inte patienten hostar eller kräks har det ansetts räcka med förkläde.

Smittspridningen genererar oro.

– Det är en risk att jobba men samtidigt behöver man få in pengar.

”Ingen skyldighet att informera”

Madeleine Lundström, vd på Förenade Care som driver Segevångsgården, säger att siffran för antalet smittade på boendet är mindre än tio men också att det pågår provtagning. Hur många som smittats i personalen vill hon inte berätta.

Däremot säger hon att personalen har munskydd och visir på boendet, vilket personal som Kvällsposten har pratat med säger att man har nu men inte tidigare.

Huruvida smittan har kommit in via personal som varit utomlands menar hon att det inte finns belägg för.

– Det finns både vägar via personal men också besökare och boende som vill gå ut. Och om någon eventuellt varit utomlands och smittan skulle kommit in via dem vet vi ingenting om.

– Det kan också vara någon i personalen som varit på fest i helgen eller tränat eller besökt ett köpcentrum men det är inget vi som arbetsgivare har uppgifter om eller kartlägger.

Stämmer det att vikarier inte informeras om smittan?

– Det borde inte stämma, de borde fått den informationen.

– Men nu får man nästan utgår från att risken finns att det är smitta på boendena utifrån hur det ser ut i samhället med smitta, därför arbetar vi hela tiden med skyddsutrustning.

