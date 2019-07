Personal somnade – medan vårdtagare dog

Det var i juni som mannen, som vanligtvis vårdas i hemmet i Hässleholms kommun, nu hade kommit tillbaka hem efter en tid på sjukhus.

Under kvällen mådde mannen sämre, och därför sattes det in personal från hemtjänsten som kunde vaka under natten.

Medarbetaren från hemtjänsten gjorde under kvällen te och mackor och mannen och hans fru, och de satt och pratade tills paret gick och la sig och somnade.

Mannen avled i sömnen

Vid halv fem på morgonen kom vårdpersonal för att se till mannen.

Då upptäckte de att medarbetaren från hemtjänsten låg i en stol - och sov djupt. När de väckte honom berättade han att mannen sov lugnt.

Men det visade sig att han avlidit i sin sömn.

Innebar inte någon risk

Nu har händelsen rapporterats som missförhållande enligt Lex Sarah, och beskrivits som ett fall av ”brist i tillsyn”.

Men eftersom dödsfallet var väntat så har inte medarbetarens sömn under sitt arbetspass inneburit någon risk för vårdtagaren.

Den kommunala enhetschefen har också haft ett samtal med den ansvarige medarbetaren, och enligt honom betonat vikten av att hålla sig vaken under sitt pass när man arbetar eller vakar.