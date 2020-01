Pengar regnade från skyn – under Peters promenad

Mitt på ljusa dagen förra torsdagen hände det som annars mest sker i tecknade filmer och serier: Pengar föll från himlen.

På sätt och vis. Ett stort antal tusenkronorssedlar virvlade i alla fall omkring i luften vid Utterslev Mose i Köpenhamn.

En privatperson larmade polisen, som ryckte ut till platsen i stort antal, och dykare fick kallas in för att försöka håva in lösa sedlar och sedelbuntar från vattnet.

– Vi är ute och letar efter hittegods. Vi ska också ta reda på var det kommer ifrån, sade Henrik Svejstrup vid polisen till Ekstrabladet.

”Kände lukten av pengar”

Samtidigt råkade Peter Ejstrup vara ute på promenad med sin hund och hamnade mitt i pengaregnet, vilket han berättade om först för den danska tidningen BT.

– Folk kom från när och fjärran för att fiska upp pengar. Polisen var där och kunde inte göra mycket för att hindra folk, det var många som lyckades, säger Peter Ejstrup.

Han beskriver det som folk fick dollartecken i ögonen, som i tecknade serier.

– Jag tror att folk kände lukten av pengar och blev nyfikna. Pengarna flög runt i vinden, säger han.

Men Peter Ejstrup själv försökte inte samla på sig kontanter, berättar han.

– Det var inte mina pengar. Jag visste ju inte var de kom ifrån, de kanske var stulna eller falska.

Dykare åkte ut i vattnet för att håva in pengarna. Foto: JACOB GREN ROKBOEL / BYRD Bilder visar att pengarna var tusenkronorssedlar. Foto: JACOB GREN ROKBOEL / BYRD Fortfarande finns det ingen förklaring till vart pengarna kom ifrån. Foto: JACOB GREN ROKBOEL / BYRD Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Måste lämnas in till polisen

Faktum är att det faktiskt inte var första gången en stor summa kontanter hittades på offentlig plats i Danmark.

Så sent som i februari 2019 hittades över 300 000 danska kronor i en dammsugare som lämnats in på en återvinning i Kalundborg. 2018 hittade en privatperson 54 000 euro instoppat i en jacka i en second hand-butik.

Men varifrån pengarna som flög runt och fiskades upp vid Utterslev Mose vet polisen fortfarande inte.

Enligt polisen är vattnet nu tömt på tusenkronorssedlar – men om någon skulle hitta mer pengar på platsen ska de lämnas in till polisen, informerar polisen.

