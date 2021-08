Pedofilparet överklagar långa fängelsestraffen

Det var under fredagen som överklagan kom in till Göta hovrätt. Då hade det gått knappt en månad sedan Kalmar tingsrätt slog fast att mannen och kvinnan skulle dömas för 181 fall av grova barnvåldtäkter.



Under sex års tid ska det dåvarande paret ha förgripit sig på två små barn. När övergreppen pågick var barnen i åldrarna 0-6 år och 4-9 år. De ska ha funnits i parets närhet och det yngsta barnet ska bara ha varit några veckor gammalt när övergreppen inleddes.

Under en läkarundersökning i fjol upptäcktes att ett av barnen smittats av en könssjukdom. På så sätt blev polisen inblandad i ärendet och man kunde börja se ett slut på övergreppen.

Starka bevis

I mannens bostad hittade polisen närmare 500 filmer som visar parets övergrepp på barn. Där fanns även en dagbok på över 5 000 sidor där mannen skrivit om övergreppen.

En av polisens utredare vittnade i rätten om att dagboken anses vara mycket tillförlitlig. Nästan varje övergrepp som han beskrivit där kan polisen koppla till verkliga händelser.

Överklagar dom

Både kvinnan som är i 30-årsåldern och mannen i 40-årsåldern väljer nu att överklaga sina domar på 8 år och 6 månader respektive 13 år och 6 månader.

Rättens ordförande Laila Kirppu har tidigare sagt till Kvällsposten att det är den väldigt grova brottsligheten som gjort att de två åtalade dömdes till så höga straff.

– Övergreppen har skett i en miljö där barnen egentligen ska känna sig trygga. Det är ett hänsynslöst utnyttjande av barnen, sa Laila Kirppu.

Kvällsposten har varit i kontakt med både mannen och kvinnans advokater som både väljer att avstå från att kommentera. I nuläget finns inget satt datum för när ärendet ska prövas.

