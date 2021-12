Den nyfallna snön ligger gnistrande vit på Höörs gator. I Folkets hus på Fredsgatan håller Patricia Klinteberg och en handfull volontärer på att färdigställa dukningen av fyra stora bord där runt 30 kvinnor och 20 barn ska rymmas.

– Den här lokalen ligger mig varmt om hjärtat för här döptes Elin och jag tillsammans när jag var 10 år och Elin hade dessutom sin 18-årsfest här i oktober 2020. Så det känns som att hon är med oss här i dag, säger Patricia.

Kvinnorna som kommer i kväll har hört av sig till Patricia via Instagram- och Facebook-kontona som tillhör organisationen Inte en kvinna till.

– Det har varit jättestort tryck, vi har 40 personer på reservlista men kan tyvärr inte ta emot fler nu, säger Patricia.

Hon har varit hemma hos familjen i Höör ett par dagar nu och följt rättegången för hennes systers misstänkta mördare. Elin Klinteberg hann bara bli 18 år innan hon mördades i våras.

– Det är klart att det har varit tufft. Men jag måste vara med och förstå varför att kunna bearbeta, säger Patricia.

Patricia och Elin Klinteberg. Foto: Privat

Ett sätt att bearbeta sorgen

Idén till ”Inte en kvinna till” fick Patricia bara några veckor efter mordet. Arbetet med organisationen har varit ett sätt att bearbeta sorgen och saknaden efter lillasystern.

– Det hjälper mig jättemycket. Jag fick aldrig chansen att rädda Elin men det finns 100 000-tals kvinnor till i Sverige som behöver räddas. Och de ska räddas, säger Patricia med eftertryck.

Våldet mot kvinnor är en fråga som länge har engagerat Patricia.

– Men i våras kände jag att nu får det vara nog. För då var det ju inte bara Elin, utan alla de här kvinnorna som blev mördade på kort tid, säger hon.

Under julbordet lottades julklappar ut. "Inte en kvinna till" är en organisation för kvinnor och barn.

Hjälp från Höörbor

Planen är att arrangera många event för att skapa gemenskap. Till sin hjälp på julbordet har Patricia Höörbon Sara Grundemar, 21, som pluggar till eventkoordinator och jobbar ideellt.

– Jag gör det här för att jag vill hjälpa till och för att jag tror att det kan hjälpa mig att må bättre. När Elin dödades blev jag väldigt stressad och kunde inte sova på nätterna, säger Sara.

Patricias bästa vän My Palm kliver in genom porten och stampar av sig snön i farstun.

– Welcome to the chaos! hojtar Patricia.

Mys uppgift för kvällen är att hålla koll på Patricias barn.

– Det har varit ett tungt år för alla. Det viktiga för mig är att finnas här för Patricia, säger My och sätter på sig ett glittrande rådjursdiadem.

Julbordet finansieras genom donationer från företag och privatpersoner. I trappan till övervåningen står leksaker uppradade och Patricias 4-åriga dotter bryter ihop när hon inser att de inte är till henne. Mamma tröstar så gott hon kan.

– De brukar sova vid sju, så det här blir en spännande kväll.

Julbordet var ägnat till utsatta kvinnor. Foto: JENS CHRISTIAN

Ljuslyktor hyllade minnet av kvinnorna

Vid 17-tiden anlände kvinnorna och barnen till Folkets hus. Efter ett dignande julbord var det dags för julklappslotteriet som framkallade många glada tillrop och skratt. Tomten kom på besök och delade ut paket till barnen och alla vuxna gäster fick därtill ett presentkort på en mataffär på 500 kronor.

Klockan 21 avslutades kvällen med hjärtformade ljuslyktor som sändes upp mot himlen.

– Vi släpper upp ljuslyktorna för att hedra de kvinnor som fallit offer för mäns våld. Tanken bakom är att vi sänder upp vår kärlek och omtanke till dem, säger Patricia.

