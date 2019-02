Ivar vaknade under natten mot fredag av att flera män bröt sig in i hans hem. Männen ska sedan ha misshandlat Ivar svårt. De krävde att få pengar och lämnade efter misshandeln Ivar liggandes på golvet med svåra skador.

– Flera personer har brukat livshotande våld mot huvudet och sedan lämnat honom åt sitt öde. Man har varit helt likgiltig inför risken med dödlig utgång, har åklagare Lena-Marie Bergström tidigare berättat.

Tre män häktades under tisdagen, misstänkta för mordförsök och grovt rån. Under onsdagen häktades en fjärde man, en 33-årig man folkbokförd i Halland.

Gjort vissa medgivanden

Mannen har enligt sin advokat gjort vissa medgivanden.

Han godtog under onsdagens förhandling i Blekinge tingsrätt att häktas. Enligt BLT medger mannen att han gjort sig skyldig till medhjälp till grov stöld.

– Han har inte gjort sig skyldig till försök till mord. Han har inte använt något våld och då är det inget rån heller. Sen har han en viss inblandning i det här så han kan inte undgå ansvar för medhjälp till grov stöld, säger mannens advokat Lars Brandel till BLT.

Han nekar dock till att ha varit på plats i Kallinge men häktades ändå av tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt rån.

Slog med vas

De övriga tre männen – i 20-, 30- respektive 50-årsåldern – som misstänks för överfallet nekar och enligt deras advokater har minst två av dessa alibi för kvällen.

Ivar bor ensam i Kallinge. Under natten mot fredagen vaknade han av att maskerade män tog sig in i huset. Männen tog sig in i Ivars sovrum och krävde att få pengar.

De ska sedan ha misshandlar Ivar grovt, bland annat med tillhyggen.

– De hade slagit en vas eller kruka mot Ivars huvud och läkarna fick operera ut skärvor från hans huvud. Han är helt sönder. Min man är med på sjukhuset och säger att bilderna är milda mot verkligheten, har Sofie Johansson, gift med Ivars barnbarn tidigare sagt till Kvällsposten.

Sofie Johansson gick tidigt ut på sociala medier och bad människor att dela uppgifter om händelsen, för att de skyldiga skulle kunna gripas. I dag är familjen lättad över det snabba ingripandet.

– Det är helt underbart, säger Sofie Johansson på onsdagseftermiddagen.

Ivar vårdas fortfarande på sjukhus för sina skador.