Över tusen nya fall i Skåne på ett dygn

Enligt torsdagens siffror i Region Skåne har 1 050 nya fall av covid-19 konstaterats det senaste dygnet.

Den siffran är den högsta dygnssiffran sedan den 21 januari, uppger Sveriges Radio P4 Malmöhus. Det är dessutom mer än en fördubbling från dagen innan.

Det stora antalet fall har också gjort att siffran för genomsnittligt antal nya fall per dygn de senaste sju dagarna har hoppat upp från 443 i onsdags till 493 nya fall per dygn i dag. Dessförinnan i tisdags, låg den dock på 488 fall per dygn och den senaste tiden har den rört sig runt 500-strecket. Den siffran är också mer ”tillförlitlig” att se på än enskilda dygnssiffror har smittskydd framhållit flera gånger.

Fortsatt minskning på sjukhus

Antalet inlagda på sjukhus minskar dock alltjämt, och ligger nu på 148, varav 20 på intensiven.

– På sjukhus har vi en förhållandevis gynnsam situation om man jämför med övriga Sverige, sa smittskyddsläkaren Eva Melander på Region Skånes pressträff under onsdagen.

Hon konstaterade också att den brittiska varianten dominerar helt.

Efter påskhelgen gick Eva Melander ut och vädjade till skåningar att hjälpa till för att hålla nere smittspridningen.

– Vi har alltså fortsatt ett smittläge i Skåne som vi ska vara rädda om. I de flesta svenska regioner ses en kraftigare ökning av antalet fall i samhället och påverkan på vården är stor. Därför måste alla, både skånska invånare och tillresande, respektera de råd och regler som gäller, sa Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

TV: Region Skåne om vaccinläget: ”Helt enligt plan”