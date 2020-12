Det senaste dygnet har ytterligare 2272 nya fall av covid-19 bekräftats i Skåne. Samtidigt har snittet – som räknas utifrån en sjudagarsperiod – gått upp till 1497 per dygn, vilket är det högsta snittet hittills.

Även räknat antal fall per 100 000 invånare under en vecka är smittan högre än någonsin i Skåne, just nu ligger den siffran på drygt 760.

Samtidigt har antalet inlagda på intensiven ökat från 46 till 48 under senaste dygnet och det totala antalet som vårdas på sjukhus är nu uppe i 453.

Det är också flest hittills men marginellt mer än dygnet innan, närmare bestämt en ökning från 452 till 453 covidfall.

