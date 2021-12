Oväntade siffrorna: Limhamn näst högst smitta i Sverige

När pandemin först sköljde över Sverige drabbades många trångbodda utanförskapsområden hårt. I statistik som Kvällsposten tog ut i juli 2020 för antalet fall per postnummer för hela Skåne dittills var ett område på Rosengård i Malmö värst drabbat.

Statistiken gick i linje med uppgifter från ett hundratal postnummerområden i huvudstadsregionen som Expressen publicerat veckan innan. Det var i de fattigaste och mest trångbodda förorterna som covid-19 fått hårdast fäste och flest vårdats på sjukhus.

Därefter har smittspridningen brett ut sig över hela Sverige och i stället har utanförskapsområdena stått i fokus vad gäller låg vaccintäckning. Precis som många andra regioner har Skåne lagt extra resurser för att nå ut och få fler att vaccinera sig i utanförskapsområden.

Såväl Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen som smittskydd har varnat för ”vita fläckar” på kartan och att det kan bli smittoutbrott på dessa platser.

Skånes vaccinsamordnare Per Hagstam sa till TT i våras:

– Det är problematiskt om man har områden med generellt lägre vaccinationstäckning och lägre immunitet. Då finns en möjlighet att man kan få smittspridning igen, den risken är större om man har ett helt bostadsområde som har lägre vaccinationstäckning.

Limhamn Bunkeflo näst flest fall i hela Sverige

Smittspridningens mekanismer tycks dock inte vara så enkla.

När omikron nu tagit över allt större del av smittspridningen i Skåne är det inte de områden med lägst vaccintäckning som står för de flesta bekräftade fallen.

Varje vecka rapporterar Folkhälsomyndigheten antalet fall i alla regioner, kommuner och i Malmö även ner till stadsdelsnivå. Under förra veckan hade Limhamn Bunkeflo näst flest fall i hela Sverige, närmare bestämt 76 fall per 10 000 invånare. Limhamn som under hösten rapporterats som ett av de områdena i Malmö med absolut högst vaccintäckning.

Samtidigt har Rosengård – som i höstas hade lägst vaccintäckning i Malmö – 25 bekräftade fall per 10 000 invånare. Det är en tredjedel så stor andel i jämförelse med Limhamn. Rosengård är också det enda område i Malmö – tillsammans mes Oxie – som haft färre bekräftade fall den gångna veckan jämfört med veckan dessförinnan.

Erik Sturegård och Per Hagstam i vaccingruppen i Skåne skriver i ett mejl till Kvällsposten:

”Smittspridningen av covid-19 är just nu hög i Skåne. Att göra jämförelser mellan olika stadsdelar är dock vanskligt om man bara ser till antalet nya fall. Det behöver inte motsvara samma skillnader i smittspridning.

Den främsta förklaringen är sannolikt skillnader vad gäller hur många som testar sig i olika områden. Unga och medelålders dominerar kraftigt bland de nya fallen och bland dessa är inte vaccinationstäckningen lika hög som i de äldre årskullarna.”

Staffanstorp flest fall i Skåne

Om man i stället tittar på kommunnivå i Skåne under vecka 51 har Staffanstorp flest antal fall i snitt följt av Kävlinge och Lomma. Samtidigt är Lomma den kommun i Skåne med högst vaccintäckning för två sprutor och Kävlinge ligger på en tredjeplats.

Karta över smittspridningen i Skåne. Antal konstaterade nya fall per 100 000 invånare. Foto: Region Skåne.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inget vaccin hundra procentigt skydd för sjukdom – men om du är vaccinerad får du oftast bara lindrig sjukdom. Vaccinerna ska ge ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Nyligen rapporterade Region Skåne att risken att läggas in på sjukhus är tio gånger så stor för ovaccinerade.

Erik Sturegård och Per Hagstam i vaccingruppen i Skåne fortsätter i mejlsvaret till Kvällsposten:

”Det finns signaler om att vaccinets skyddseffekt mot att insjukna med just omikronvarianten skulle vara lägre jämfört med exempelvis delta. Här tillkommer snabbt mer kunskap och vi följer utvecklingen noga. Det finns dock inga tecken så här långt på att skyddseffekten mot svår sjukdom skulle vara sämre.”

Samtidigt har en ny dansk studie från bland annat Köpenhamns universitet kommit fram till att vaccinerade, samt de som tidigare har varit sjuka i covid-19, löper större risk att bli sjuka av omikronvarianten jämfört med deltavarianten.

I en intervju med Kvällsposten tryckte Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, nyligen på vikten av tredje sprutan för att få ett skydd mot omikron. I den danska studien gav tredje sprutan generellt 62 procents ytterligare skydd mot att smittas, jämfört med de som hade ett naturligt skydd eller hade fått två sprutor.

– Mot tidigare varianter har två sprutor gett utmärkt skydd men för omikron krävs en tredje. I synnerhet för alla äldre och personer inom sjukvården, har Joakim Dillner tidigare sagt.

Joakim Dillner. Foto: Fotograf Ulf Sirborn / Pressbild Karolinska Institutet

För personer som haft corona och därigenom fått ett naturligt skydd trodde han dock det räcker med två sprutor.

– Det är med största sannolikhet jämbördigt, allt talar för det.

Samtidigt har flera studier pekat på att omikron ger mildare sjukdom än exempelvis delta, som dominerat smittspridningen under hösten.

Och trots den ökade spridningen i Skåne är trycket på sjukvården betydligt mindre än under andra vågen, för ett år sedan. Enligt torsdagens lägesbild från de skånska sjukhusen vårdas nu 119 på vårdavdelning och 12 på intensiven. Som mest har Skåne haft 65 covidfall på intensiven.

Även dödligheten är på en helt annan nivå än för ett år sedan.

De senaste fyra veckorna har tolv personer rapporterats avlidna med covid i Skåne. Under samma period förra året avled 307.

Kvällsposten har sökt Folkhälsomyndigheten, som svarar att de tar fram statistiken till regionerna som sedan står för analyserna.

Så såg smittspridningen ut under vecka 51 i Sverige/Skåne De tio platser med högst andel fall under vecka 51 i Sverige Dals-Ed 126 Limhamn-Bunkeflo 76 Övertorneå 69 Bengtsfors 66 Staffanstorp 65 Malmö centrum 64 Malmö södra innerstaden 63 Kävlinge 63 Lomma 63 Malmö Oxie 62 Kommunerna med högst smittspridning i Skåne under vecka 51 (antal fall per 100 000 invånare) Staffanstorp 656 Kävlinge 637 Lomma 611 Malmö 523 Ystad 503 Sjöbo 489 Trelleborg 459 Skurup 442 Burlöv 414 Höör 409 Kommunerna med högst vaccintäckning – 2 sprutor – i Skåne (Antal vaccinerade per 1000 invånare) Lomma 885 Vellinge 880 Kävlinge 872 Ystad 872 Båstad 866 Höganäs 864 Staffanstorp 856 Lund 852 Visa mer

