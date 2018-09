Det var festligt värre uppe på 48:e våningen av Hudson Yard-skyskrapan på Manhattan under måndagskvällen.

Danskt näringsliv ställde till med fest och hedersgäster var den danska statsministern Lars Løkke Rasmussen och kronprinsessan Mary. Eventet kallades ”Denmark: It's more than a small country - it’s a BIG idea!” och under festen hyllades danska verksamheter med nyskapande idéer.

Under festen tog kronprinsessan Mary chansen att stötta en av de verksamheter som känns i särklass mest danska – ölen. Hon drog sig inte för att knäppa upp en burk med Carlsberg till folkets jubel. Huruvida Mary drack ölen eller inte framkommer inte på bilderna från New York.

Kronprinsessan Mary i New York. Foto: STELLA PICTURES

Delade ut medalj

Festens höjdpunkt var annars när kronprinsessan Mary delade ut exportpriset "Hans kungliga höghet Prins Henriks äresmedalj" till designerföretaget Ilse Jacobsen.

Trots att kronprinsessan Mary är född och uppvuxen i Australien är hon lika populär bland danskarna som drottningen Margrethe. Och hon kommer själv att bli drottning en dag, vid sidan av sin make, blivande kung Frederik.

– Hon är mycket omtyckt och har varit det i många år. Och det finns flera orsaker till det. En är att hon är väldigt engagerad i en rad samhällsfrågor och har visat ett äkta intresse för det danska samhället. Hon är beskyddare för ett antal organisationer som bland annat arbetar för barns villkor, har Lars Hovbakke Sørensen som är historiker vid Köpenhamns universitet och expert på det danska kungahuset tidigare sagt till Kvällsposten.

Kronprinsessan Mary Föddes den 5 februari 1972 i Tasmanien. Läste handel och juridik vid University of Tasmania och tog examen 1994. Hon har arbetat på reklambyrå, försäljningschef, med kommunikation och marknadsföring. Träffade kronprins Frederik i Sydney år 2000 och flyttade till Danmark 2002. Gifte sig med kronprins Frederik den 14 maj 2004. Har fyra barn: prins Christian, född 2005, prinsessan Isabella, född 2007, och tvillingarna prins Vincent och prinsessan Josephine, födda 2011. Sitter med i en rad organisationer inom bland annat socialt arbete och hälsofrågor, och även flera humanitära organisationer. Visa mer Visa mindre

Kronprinsessan Mary delade ut exportpriset "Hans kungliga höghet Prins Henriks äresmedalj" till designerföretaget Ilse Jacobsen. Foto: STELLA PICTURES

Dubbla kronprinsessor i New York

Även den svenska konprinsessan, Victoria, har varit i New York de senaste dagarna.

Kronprinsessan reste i rollen som ambassadör för FN:s sjutton hållbarhetsmål där hon tagit ett särskilt ansvar för att lyfta klimatfrågan. Hon hann också besöka den svenska stjärnkrögaren Fredrik Berselius och hans restaurang Aska för att prata hållbarhet, och träffade en rad andra svenska entreprenörer.

– Det har varit en bra resa. Vi har lyckats få in både Sverigefrämjande evenemang och FN-punkterna som är så otroligt viktiga, berättade Victoria för Expressen efter en sista lunch på FN:s högkvarter.