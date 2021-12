Snöovädret håller sitt grepp om södra Sverige. Redan under onsdagen rapporteras oreda och stora besvärligheter i trafiken – och torsdagen ser ut att bjuda på mer trubbel.

Under morgonen har Hallandstrafiken ställt in alla busstrafik i länet: regionbussar samt stadsbussar i Falkenberg, Halmstad och Laholm, skriver Hallandstrafiken på sin hemsida.

– Man ha ju haft svårt att hinna med att ploga och det har vi förståelse för. Då är det så att det har blåst in drivor på hållplatser och så vidare, ska vi då stanna trafiken får vi göra det ute på vägarna, säger Yasmine Möllerström Henstam på Hallandstrafiken till P4 Halland.

– Den trafikfaran och säkerheten vill inte vi utsätta våra resenärer för, därför måste vi hålla trafiken inställd tills de har hunnit med.

Stökigt i Småland

Tidigast klockan 8 under onsdagsmorgonen förväntas busstrafiken gå som vanligt igen.

Även i Småland är trafiken besvärlig. På E4 strax söder om Ljungby har tre lastbilar krockat sent under onsdagskvällen, rapporterar SVT Småland.

E4 är på samma plats helt avstängd i norrgående riktning under torsdagsmorgonen.

Lastbil i diket i Helsingborg

Under tidiga torsdagsmorgonen for en lastbil i diket på E6/E20 vid Ödåkra utanför Helsingborg. Det är oklart om olyckan beror på vädret, men sträckan är rödmarkerad i Trafikverkets system vilket innebär att väglaget är besvärligt.

Båda körfälten stängdes av i norrgående riktning medan lastbilen bärgades. Chauffören skadades inte.

Överhuvudtaget är väglaget riktigt besvärligt i nordvästra Skåne, enligt Trafikverket.

– Det står lastbilar både här och där som inte kommer vidare, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare.

Frusit på rejält

Vägarna beskrivs som väldigt hala.

– Det har frusit på rejält, det regnade först och sen kom det på nysnö. På vissa ställen kan det vara isbark också, säger Göran Holmberg.

Skånetrafiken har, liksom under onsdagsmorgonen, ställt in avgångar på sträckan Hässleholm-Karlskrona till följd av vädret. Samtidigt är det just nu tekniska problem med appen så att det inte går att söka resor.

