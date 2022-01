Oron inför skolstarten – ”Förenat med risker”

Jullovet är på väg mot sitt slut och under den kommande veckan startar skolorna upp igen. Samtidigt ökar smittspridningen i hela landet, i Skåne har antalet nya bekräftade fall ökat från i genomsnitt 750 fall per dag den 22 december till 1949 fall per dag under fredagen. Det är en nästan tredubbling från jullovets början till slut.

I takt med en ökad smittspridning aktualiseras också frågan om att samla många barn i skolorna.

Marianne Alanko Blomé, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, konstaterar att det redan innan pandemin varit känt att spridning av smittsamma sjukdomar kan ta fart vid återstarter på skolor och arbetsplatser.

Finns risker

– Under en pågående pandemi med en ny variant omikron och i en fas där antalet covidfall ökar i regionen är det givet att det är förenat med risker att samlas igen.

– Beroende på hur och var och med vilka man tillbringat julledigheten kan risken för exposition ha varit betydligt högre för en del jämfört med andra.

Oron inför skolstarten finns inte bara i Sverige, utan även andra närliggande länder i Europa. I Norge ska alla barn testas inför skolstarten och i Danmark uppmanas skolbarn att testa sig två gånger i veckan, oavsett om man har symtom eller ej.

”Många lärare känner oro”

I Sverige finns det inga planer på en sådan större masstestning av skolbarn men i ett inslag i SVT:s Aktuellt i måndags uttryckte Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand en önskan om mer generös testning.

– Det skulle vara välkommet om vi också har en folkhälsomyndighet som uttrycker att det är bättre att ni testar era barn en gång för mycket än en gång för lite, säger hon till Aktuellt.

Enligt Johanna Jaara Åstrand känner många lärare en oro inför skolstarten.

Diana Roik är rektor på Stora Hammars skola i Höllviken i Vellinge kommun.

– Jag vet av erfarenhet att det fanns en stor oro inför skolstarten i januari förra året och vi jobbar mycket förebyggande nu för att möta den eventuella oron, säger hon.

Söker nya vägar

Samtidigt försöker skolan hitta vägar för att minska risken för smittspridning. Uppstartsdagarna med personalgrupper kommer hållas delvis digitalt och man försöker glesa ut där det är möjligt, exempelvis mattider, för att inte blanda elevgrupper.

I mitten av december tvingades skolan skicka hem förskoleklass och förstaklassare i fem dagar för att bryta en smittkedja efter flera positiva fall.

– Det är klart att någon upplevde att det blev tufft, alla har vi ett jobb att sköta, men vi har haft ett jättegott samarbete med alla föräldrar, fortsätter Diana Roik.

Skulle du vilja se en större testning inför skolstarten?

– Det har jag ingen uppfattning om. Vi har tittat på och förbereder oss utifrån de restriktioner vi har nu och sedan är vi beredda att ställa om och agera om det krävs.

Blekinge vill ha distansundervisning

Stora Hammars skola var långt från ensamma om att skicka hem hela klasser. Dagarna innan lovet var det 14 skolor i Malmö som hade en, två eller fler klasser hemma på grund av smittspridning.

– Om indikationer finns för pågående smittspridning kan man behöva vidta konkreta åtgärder för att bryta pågående smittkedjor. Detta innebär i praktiken oftast att eleverna i den berörda klassen eller enheten stannar hemma under en tidsperiod, påpekar Marianne Alanko Blomé, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

På ett större plan handlar frågan om distansundervisning dock om mer än smittspridning.

– Förmågan att tillgodogöra sig distansundervisning är avhängigt elevens ålder och konsekvenserna av en sådan övergripande åtgärd bör betraktas ur ett helhetsperspektiv, fortsätter Marianne Alanko Blomé.

Samtidigt rapporterade Blekinge Läns Tidning under fredagen att regionens smittskyddsläkare Bengt Wittesjö kontaktat Folkhälsomyndigheten i hopp om att de ska rekommendera regionens skolor distansundervisning de kommande tre veckorna på grund av den ökade smittspridningen.

Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö har känt sig tvingad att skriva brev till Folkhälsomyndigheten inför skolstarten. Foto: Håkan Linder

”Om man under en begränsad period till exempel låter halva årskurserna omväxlande få distansundervisning uppnår man snabbt möjligheter till minskad trängsel både i skolmiljön och under resor till och från skolan. Samtidigt hinner regionen erbjuda alla barn 12-15 år två vaccindoser, vilket beräknas vara avslutat vecka 4.”, skrev han i ett brev till myndigheten enligt tidningen.

Smittskydd Skånes råd till skolorna: o Det är viktigt att elever/studenter får sin lagstadgade undervisning som närundervisning. Lättnader i smittförebyggande åtgärder ska därför vägas mot risken för smittspridning och utbrott som medför risk för utebliven undervisning. o Det är klokt att bevara och fortsätta tillämpa skolornas goda erfarenheter av smittförebyggande arbete. o Det är också klokt att vänta med större samlingar och blandning av klasser tills smittspridningen minskar och vaccinationsgraden bland elever ökar. o Anordnande av extra aktiviteter bör riskbedömas utifrån att en ökad risk för smitta kan innebära ökad frånvaro för eleverna. o En viktig smittförebyggande åtgärd är att när det är möjligt inte blanda klasser. Det gäller även under fritidsverksamheten. Källa: Region Skåne Visa mer

