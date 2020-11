Oro och ilska efter corona- utbrott på demensboende

Vård- och omsorgsboendet Victoria i Limhamn har drabbats hårt av ett coronautbrott i höst.

Enligt Madeleine Lundström, vd för Förenade Care som driver boendet, handlar det om ett tiotal, upp till 15, boende som har smittats.

Jeanette Arkemyr, vars 86-åriga mamma smittats på boendet, ifrågasätter uppgifterna.

– Jag tror det är mycket högre antal än vad de säger. Vi har fått information om att alla på boendet är smittade men jag kan givetvis inte bekräfta det eftersom jag inte har insyn i boendet.

Det är dock uppgifter som Madeleine Lundström slår från sig.

– Det stämmer inte. Vi har hela enheter där det inte är smitta.

Enligt uppgifter till Kvällsposten ska smittan också vara utbredd hos personalen och minst en person ska ha blivit allvarligt sjuk.

– Smittan hos personal kommenterar vi inte men det förekommer, svarar Madeleine Lundström.

Däremot bekräftar hon att hon har kännedom om att personal blivit allvarligt sjuk.

– Ja någon personal har varit mer sjuk och haft mer allvarliga symtom.

Jeanette Arkemyr säger att hon efter att ha fått höra om den utbredda smittspridningen polisanmält boendet för brott mot smittskyddslagen samt anmält till Ivo.

– Jag vill inte lägga skulden på personalen utan jag vill att man granskar verksamheten, påpekar hon.

Pappan dog i sviterna av corona

Kvällsposten har pratat med ytterligare en anhörig som är upprörd över situationen.

Under den gångna veckan gick Patrik Hedlunds pappa, som bott på boendet sedan 2018, bort i sviterna av covid-19. Tillsammans med en annan anhörig till hans pappa säger Patrik att han också anmält boendet till Ivo.

Han är kritisk till vården av hans pappa och bemötandet när de har påtalat brister.

– Det är de gamla och svaga det gäller, säger han.

En annan källa med insyn är skarpt kritisk till hygienen på boendet i Limhamn.

– Jag är allvarligt oroad. Personalens kläder tvättas ihop med boendenas tvätt och personalen har inga privata skåp. Det finns personal som har tagit hem arbetsskor. Det är ohygieniskt.

Källa: Brister i hygien

Enligt källan hänger det stora smittoutbrottet ihop med brister i hygienen och omständigheter som har försenat beslut inledningsvis.

Vidare uppger källan att alla vikarier som har ringts in inte har varit informerade om smittspridningen av covid-19 på boendet.

– Det är fruktansvärt att det ska vara så här.

Nadia Ekelin är verksamhetschef på Victoria i Limhamn.

– Jag besvarar inte några frågor, jag hänvisar till huvudkontoret, säger hon.

Vem har fattat beslutet att du inte ska svara på några frågor?

– Jag svarar bara inte, jag vill inte det.

Madeleine Lundström, vd för Förenade Care, dementerar uppgifterna om dålig hygien.

– Det är inte min uppfattning. Det skulle förvåna mig, det är ingen uppgift jag har och det är inte våra rutiner.

Hon säger också att hon ännu inte fått uppgifter om några Ivo-anmälningar. Enligt Madeleine Lundström har man nära samarbete med smittskydd och vårdhygien och följer de rekommendationer som finns, däribland för skyddsutrustning.

”Vi befinner oss i ett extremt läge”

Hur har det kunnat bli ett så stort utbrott?

– Vi befinner oss i ett extremt läge i regionen med många smittade och i samband med den ökade smittspridning hävdes besöksförbudet. Men vi kan inte uttala oss om det har kommit in via någon personal, via någon besökare eller via någon boende som har varit ute.

Har ni haft tillräckligt med personal – och har alla vikarier fått reda på att det finns smitta på boendet?

– Jag uppfattar inte att vi har saknat personal. Det är klart att när personal ska vara hemma vid minsta symtom krävs det extra personal och även när man isolerar och det kan ha blivit en viss förskjutning.

– Ja, det är klart. Det är jätteviktigt.

